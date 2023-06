„W ramach pierwszego etapu przygotowań do budowy Centralnego Portu Komunikacyjnego zgłosiło się ponad 80 proc. właścicieli gruntów, na których realizowana ma być inwestycja” – poinformował wiceminister funduszy i polityki regionalnej Marcin Horała we wtorkowej rozmowie 7 pytań o 7:07 w internetowym Radiu RMF24. Potwierdził, że termin rozpoczęcia przygotowawczych prac budowlanych w ramach CPK to przełom sierpnia i września. Lotnisko miałoby być gotowe pod koniec 2027 roku.

Marcin Horała / Bartosz Jankowski / PAP Centralny Port Komunikacyjny to planowany węzeł przesiadkowy między Warszawą i Łodzią, który zintegruje transport lotniczy, kolejowy i drogowy. W ramach tego projektu w odległości 37 km na zachód od Warszawy, na obszarze ok. 3 tys. hektarów ma być wybudowany port lotniczy, który w pierwszym etapie będzie w stanie obsługiwać 40 mln pasażerów rocznie. Audio Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. Horała: Przygotowania do budowy CPK idą zgodnie z planem. Chcemy być gotowi pod koniec 2027 r. Horała, który jest także pełnomocnikiem rządu ds. budowy CPK, potwierdził, że termin rozpoczęcia przygotowawczych prac budowlanych w ramach CPK to przełom sierpnia i września. Przypomniał, że kilka lat temu rozpoczął się "program dobrowolnych nabyć" (PDN) gruntów pod realizację inwestycji. Wszyscy chętni mieli czas, żeby się zgłosić i poznać oferty - dodał wiceminister funduszy i polityki regionalnej. Jak zaznaczył, zakończył się pierwszy etap programu. Zgłosiło się ponad 80 proc. właścicieli gruntów. Każdego dnia podpisywane są nowe umowy - poinformował Horała. Potwierdził też, że aktualny jest termin zakończenia budowy CPK (czyli lotniska, węzła kolejowego oraz dojazdu kolejowego do portu z Warszawy i Łodzi) pod koniec 2027 roku. Na ten moment mieścimy się w tym harmonogramie. Oczywiście, jak każda budowa, niesie ona ze sobą niespodzianki, ale dołożymy wszelkich starań, by było ich jak najmniej, żeby ten harmonogram utrzymać - zapewnił Horała. Jeśli chodzi o wykonawców inwestycji, to według wiceszefa MFiPR zawarto cały szereg umów ramowych. W programie inwestycyjnym CPK przyjęliśmy takie założenie, że robimy przetargi ramowe, czyli na cały pakiet robót, których wykonawcy nie konkurują ceną, tylko zdolnościami - muszą pokazać swoją zdolność, możliwości do wykonywania danej kategorii robót. Tworzona jest krótka lista, bo tak skonstruowany przetarg może wygrać więcej niż jeden wykonawca. Później już dla konkretnych prac budowlanych jest proste postępowanie ofertowe, wybór najlepszej oferty - tłumaczył Horała. Horała: CPK będzie 10. największym lotniskiem w Europie Niedługo - według niego - powstać ma spółka, która będzie budować i zarządzać portem lotniczym. Spółka ta będzie miała udziałowca większościowego w postaci CPK, czyli polskiego państwa, ale udziałowcem mniejszościowym może być inwestor strategiczny, również zagraniczny - tłumaczył pełnomocnik rządu ds. CPK. Nie krył, że rządowi zależy na tym, by inwestor ten był spoza Polski, by wnieść doświadczenie i wiedzę dotyczącą prowadzenia tego typu portu. Dwa takie podmioty już się publicznie objawiły (...) Pierwszym jest Incheon International Airport Corporation, czyli forma koreańska prowadząca lotnisko w Seulu, a drugim takim potencjalnym partnerem - firma Vinci - korporacja historycznie francuska, aczkolwiek obecnie ma międzynarodowy kapitał, duża grupa kapitałowa zawiadująca kilkudziesięcioma lotniskami na świecie - mówił Horała. Bogdan Zalewski poprosił też swego gościa, by przypomniał cele budowy Centralnego Portu Komunikacyjnego. Po pierwsze - jak podkreślił - Polska nie posiada obecnie infrastruktury transportowej na najwyższym światowym poziomie. Największe obecnie polskie lotnisko - Port Lotniczy Chopina w Warszawie to zaledwie gdzieś 32., 33. czy 34. lotnisko w Europie. CPK, które ma mieć maksymalną przepustowość 40 mln pasażerów, byłoby mniej więcej 10. największym lotniskiem w Europie - przekonywał wiceminister funduszy i polityki regionalnej. Pytany o korzyści dla mieszkańców miejscowości, gdzie powstać ma CPK, Horała zaznaczył, że właściciele skupowanych gruntów otrzymują za nie zazwyczaj "wyraźnie więcej" niż wynosi rynkowa wartość. Jeżeli jest taka wola, oferujemy np. możliwość skorzystania z darmowych kursów zawodowych i gwarancje przyszłego zatrudnienia na CPK. Oferujemy też cały szereg bonusów - np. jeżeli ktoś z powodu tego, że się wyprowadza z terenu CPK, zaprzestanie działalności rolniczej, czyli utraci swoje źródło utrzymania, a jeszcze nie jest w wieku emerytalnym, może otrzymać specjalną rentę, która będzie dla niego dodatkowym źródłem utrzymania właściwie do końca życia - mówił wiceszef MFiPR. Horała: Prawdopodobnie będą zmiany w ustawie dot. komisji weryfikacyjnej W drugiej części rozmowy jej gospodarz poruszył temat komisji weryfikacyjnej i prezydenckiego projektu zmian w ustawie, na mocy której ma zostać powołana. Według Horały, propozycją Andrzeja Dudy zajmie się klub PiS, być może już podczas najbliższego posiedzenia Sejmu w przyszłym tygodniu. Pewnie jakieś zmiany w tej ustawie będą, zobaczymy jak daleko idące, a swoją drogą komisja powinna już zaczynać swoją pracę, bo sprawa jest niezwykle ważna - zaznaczył Horała. Zobacz również: Czarzasty: Mieszamy łyżką w tej samej opozycyjnej herbacie

