W czwartkowy poranek porozmawiamy o decyzji Rady Europejskiej, która oznacza, że od 2035 roku nie będzie można sprzedawać nowych samochodów spalinowych. Nie jest jasne, jak ma wyglądać rzeczywistość motoryzacyjna za 12 lat. Wciąż nie wiadomo, czy więcej jest plusów, czy minusów. Jakie będą konsekwencje np. dla naszej gospodarki? Czy zdążymy przestawić się na samochody elektryczne? M.in. o tym porozmawiamy w Faktach RMF FM o 7:00, a także w internetowym Radiu RMF24. Gościem Tomasza Weryńskiego będzie Marcin Korolec - w latach 2011-2013 minister środowiska w rządzie Donalda Tuska, a obecnie dyrektor Instytutu Zielonej Gospodarki i prezes Fundacji Promocji Pojazdów Elektrycznych.

Marcin Korolec / Adam Warżawa / PAP

Ta rozmowa to odpowiedź na liczne wiadomości z zastrzeżeniami i wątpliwościami od Was - słuchaczy! Nadesłaliście ich wiele na naszą skrzynkę mailową: fakty@rmf.fm po wspomnianej decyzji Rady Europejskiej. Jeżeli macie kolejne pytania, zachęcamy do wysyłania ich na wspomniany adres mailowy.

Z byłym ministrem środowiska porozmawiamy również o tym, jaki jest cel aktu Unii Europejskiej w sprawie przemysłu neutralnego emisyjnie i czy jego założenia są realne.

Marcin Korolec o 7:00 w RMF FM i Radiu RMF24!