Na uwagę prowadzącego, że polityk KO zarzuca fałszowanie dowodów, Zbigniew Ziobro odparł, że "Brejza może też mówić, że leci na Marsa".

Na uwagę, że "urzędniczka, o której mówi Ziobro była tylko pretekstem, by założyć podsłuch na Brejzę, który był wówczas szefem sztabu, by podsłuchiwać, co ma do powiedzenia jako największego konkurenta politycznego", Ziobro przekonywał, że "prokuratura nie może zamknąć oczy na zeznania urzędników ws. defraudacji pieniędzy, nawet jeśli są to ważni politycy".

Komisja śledcza ds. Pegasusa

Polityk PiS miał być w piątek doprowadzony na posiedzenie komisji śledczej ds. Pegasusa, która swoje obrady rozpoczęła o godz. 10:30. Wcześniej o poranku funkcjonariusze próbowali zatrzymać Ziobrę w jego domu w Jeruzalu (woj. łódzkie) oraz pod warszawskim adresem. W tych miejscach go jednak nie zastali.

Do tej pory były minister sprawiedliwości kilkukrotnie nie stawił się na posiedzenia komisji, co skłoniło jej członków do podjęcia bardziej stanowczych działań. Komisja śledcza ds. Pegasusa zajmuje się badaniem działań rządu, służb specjalnych i policji związanych z wykorzystaniem tego oprogramowania w latach 2015-2023. Jej celem jest również ustalenie, kto był odpowiedzialny za zakup Pegasusa i podobnych narzędzi dla polskich władz.

