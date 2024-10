Gościem Krzysztofa Ziemca w RMF FM w sobotę będzie prof. Leszek Balcerowicz.

Leszek Balcerowicz / Jakub Rutka / RMF FM

Z ekonomistą i byłym ministrem finansów porozmawiamy o stanie polskiej gospodarki, budżecie państwa i pieniądzach z Krajowego Planu Odbudowy.

