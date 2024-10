Na rynek trafiać będzie dziennie milion jaj mniej, w związku z czym grozić nam będzie niedobór tych produktów spożywczych. To pokłosie wykrytego w Wielkopolsce ogniska grypy ptaków i decyzji, by blisko 1,4 mln kur przeznaczyć do wybicia.

Zdjęcie ilustracyjne / Shutterstock Po stwierdzeniu ogniska grypy ptaków na farmie niosek w województwie wielkopolskim, do wybicia przeznaczono blisko 1,4 miliona kur. Odtworzenie utraconego potencjału potrwa minimum 20 tygodni - poinformowała Krajowa Federacja Hodowców Drobiu i Producentów Jaj. Z rynku nagle zniknęło ponad milion jaj dziennie. To gigantyczna liczba, która miała każdego dnia trafiać do piekarni, sklepów i zakładów produkujących żywność. Pojawią się oczywiście głosy, że w kraju, gdzie jeszcze niedawno produkowało się około 50 mln jaj dziennie to ubytek niewielki, jednak w obecnym systemie obrotu jajami, w którym sporą rolę odgrywa polityka cenowa dużych sieci handlowych od miesięcy wywierających olbrzymi nacisk na utrzymanie niskich cen w skupie, zawirowania mogą okazać się problemem dla sporej części łańcucha zajmującego się dostawami jaj do sklepów - ocenił przewodniczący federacji Paweł Podstawka.

Ceny jaj mogą wzrosnąć Jak wskazał, zdecydowana większość jaj jest sprzedawana na podstawie długoterminowych kontraktów. Z powodu zmniejszenia podaży i wzrostu cen jaj, firmy pośredniczące w dostawach z ferm do sieci handlowych, żeby wywiązać się z umów i dostarczyć towar w ustalonej cenie, zmuszone są do sprzedaży niemal bez marży własnej. W przeciwnym razie dostawcy musieliby zapłacić sieciom kary umowne. W naszej ocenie obecna sytuacja, w której przy braku jaj dwie duże sieci handlowe ustalają ceny skupu, korzystając z efektu skali, może doprowadzić do rozchwiania rynku - podkreślił Podstawka. Jak wskazał przewodniczący federacji, obecnie obowiązujące procedury sanitarne i wymagania kontraktowe wymagają profesjonalnej obsługi logistycznej między fermami a sieciami handlowymi, które żądają produktu taniego, świeżego i wysokiej jakości. Branża oczekuje racjonalnego podejścia do ustalania cen skupu jaj - zwłaszcza ze strony dużych sieci handlowych. Wszystkim zależy na stabilizacji rynku, która da hodowcom możliwość dochodowej produkcji, a logistyce możliwość zapewnienia pewnych dostaw z rynku do sklepów i odbiorców przemysłowych - dodał Podstawka.

W jego opinii, w przypadku braku takiego kompromisu producenci jaj zaczną rezygnować z hodowli lub znajdą odbiorców zagranicznych oferujących lepsze warunki, co oznaczać będzie podwyżki cen jaj w handlu detalicznym. Zobacz również: Uwaga na gęstą mgłę. IMGW ostrzega

Jaka pogoda będzie na Wszystkich Świętych? IMGW prognozuje

Szczecin: Pierwsze zmiany koło Cmentarza Centralnego

Wigilia wolna od pracy? Lewica składa projekt ustawy