Projekt ustawy o zawodzie psychologa wywołał burzę w środowisku specjalistów. Usunięcie psychoterapii z wykazu świadczeń psychologicznych - decyzja podjęta przez sejmowe komisje - zdaniem ekspertów może znacząco obniżyć standardy pomocy psychologicznej w Polsce. Najwięcej stracą na tym pacjenci, którzy mogą mieć trudności z oceną kompetencji osób prowadzących psychoterapię.

Projekt ustawy o zawodzie psychologa nie uwzględnia psychoterapii jako świadczenia psychologicznego.

Środowisko psychologów protestuje przeciwko tej zmianie, wskazując na zagrożenia dla pacjentów.

Psychologowie z wieloletnim wykształceniem będą musieli zdobywać uprawnienia do psychoterapii na takich samych zasadach jak osoby z innych dziedzin.

Zmiana może doprowadzić do obniżenia standardów psychoterapii i utrudnić pacjentom ocenę kwalifikacji terapeutów.

Podczas drugiego czytania w Sejmie rządowego projektu ustawy o zawodzie psychologa oraz samorządzie zawodowym psychologów, większość klubów parlamentarnych wyraziła poparcie dla dokumentu. Wyjątkiem był klub PiS, który zapowiedział brak poparcia w obecnym kształcie. Największe kontrowersje wzbudziła decyzja sejmowych komisji zdrowia oraz polityki społecznej i rodziny, które usunęły psychoterapię z wykazu świadczeń psychologicznych.

Propozycję przywrócenia psychoterapii do katalogu świadczeń psychologa zgłosiła posłanka Marcelina Zawisza. Jednak poprawka została odrzucona przez komisje.

Psychologowie alarmują: Pacjenci mogą stracić najwięcej

Specjaliści podkreślają, że psychoterapia od 25 lat była integralną częścią zawodu psychologa, wpisaną w ustawę z 2001 roku. Dr Marta Siepsiak z Uniwersytetu SWPS zwraca uwagę, że psychoterapia powinna być prowadzona przez osoby posiadające wiedzę z zakresu psychologii klinicznej, opartą na naukowych podstawach. Jej zdaniem, obecna zmiana prowadzi do sytuacji, w której psychologowie będą musieli zdobywać uprawnienia do psychoterapii na takich samych zasadach jak osoby z zupełnie innych dziedzin, np. po studiach z politologii czy muzyki.

To tak, jakby onkologowi pozwolić stosować chemioterapię, ale tylko w ramach innego zawodu - chemioterapeuty, którym może zostać również osoba stosująca terapie alternatywne, np. homeopatię - wyjaśniła.

Ryzyko obniżenia standardów i chaos dla pacjentów

Eksperci ostrzegają, że po wejściu w życie ustawy w obecnej formie, pacjent nie będzie miał pewności, czy korzysta z pomocy wysoko wykwalifikowanego psychologa z wieloletnim doświadczeniem, czy osoby po krótkim kursie psychoterapii. Obie grupy będą miały ten sam status zawodowy, co może prowadzić do dezorientacji i ryzyka korzystania z usług osób nieposiadających wystarczającej wiedzy.

Dr Siepsiak podkreśla, że psychologowie są zobowiązani do stosowania metod potwierdzonych naukowo, a ich wykształcenie obejmuje m.in. psychopatologię i analizę badań naukowych. Ograniczenie ich kompetencji może skutkować obniżeniem jakości świadczonej pomocy.

Ustawa ma uporządkować zawód, ale budzi wątpliwości

Projekt ustawy o zawodzie psychologa ma na celu uporządkowanie sytuacji prawnej tej profesji. Dotychczasowa ustawa z 2001 roku nie była skuteczna, a samorząd psychologów nie został powołany. Nowy projekt przewiduje utworzenie samorządu zawodowego, rejestru psychologów oraz określenie zasad wykonywania zawodu. Jednak wyłączenie psychoterapii z katalogu świadczeń psychologicznych budzi poważne obawy wśród specjalistów i pacjentów.

Przyszłość psychoterapii w Polsce pod znakiem zapytania

Zmiany w ustawie mogą mieć daleko idące konsekwencje dla systemu ochrony zdrowia psychicznego w Polsce. Eksperci wskazują, że rozdzielenie psychologii i psychoterapii jest sztuczne i nie znajduje odzwierciedlenia w rozwiązaniach stosowanych w krajach anglosaskich, gdzie psychologowie kliniczni prowadzą również psychoterapię.

Wprowadzenie nowych regulacji w obecnym kształcie może utrudnić reformy w kształceniu psychologicznym i obniżyć poziom bezpieczeństwa pacjentów korzystających z psychoterapii.