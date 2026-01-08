Projekt ustawy o zawodzie psychologa wywołał burzę w środowisku specjalistów. Usunięcie psychoterapii z wykazu świadczeń psychologicznych - decyzja podjęta przez sejmowe komisje - zdaniem ekspertów może znacząco obniżyć standardy pomocy psychologicznej w Polsce. Najwięcej stracą na tym pacjenci, którzy mogą mieć trudności z oceną kompetencji osób prowadzących psychoterapię.
- Projekt ustawy o zawodzie psychologa nie uwzględnia psychoterapii jako świadczenia psychologicznego.
- Środowisko psychologów protestuje przeciwko tej zmianie, wskazując na zagrożenia dla pacjentów.
- Psychologowie z wieloletnim wykształceniem będą musieli zdobywać uprawnienia do psychoterapii na takich samych zasadach jak osoby z innych dziedzin.
- Zmiana może doprowadzić do obniżenia standardów psychoterapii i utrudnić pacjentom ocenę kwalifikacji terapeutów.
Podczas drugiego czytania w Sejmie rządowego projektu ustawy o zawodzie psychologa oraz samorządzie zawodowym psychologów, większość klubów parlamentarnych wyraziła poparcie dla dokumentu. Wyjątkiem był klub PiS, który zapowiedział brak poparcia w obecnym kształcie. Największe kontrowersje wzbudziła decyzja sejmowych komisji zdrowia oraz polityki społecznej i rodziny, które usunęły psychoterapię z wykazu świadczeń psychologicznych.
Propozycję przywrócenia psychoterapii do katalogu świadczeń psychologa zgłosiła posłanka Marcelina Zawisza. Jednak poprawka została odrzucona przez komisje.
Specjaliści podkreślają, że psychoterapia od 25 lat była integralną częścią zawodu psychologa, wpisaną w ustawę z 2001 roku. Dr Marta Siepsiak z Uniwersytetu SWPS zwraca uwagę, że psychoterapia powinna być prowadzona przez osoby posiadające wiedzę z zakresu psychologii klinicznej, opartą na naukowych podstawach. Jej zdaniem, obecna zmiana prowadzi do sytuacji, w której psychologowie będą musieli zdobywać uprawnienia do psychoterapii na takich samych zasadach jak osoby z zupełnie innych dziedzin, np. po studiach z politologii czy muzyki.
To tak, jakby onkologowi pozwolić stosować chemioterapię, ale tylko w ramach innego zawodu - chemioterapeuty, którym może zostać również osoba stosująca terapie alternatywne, np. homeopatię - wyjaśniła.
Eksperci ostrzegają, że po wejściu w życie ustawy w obecnej formie, pacjent nie będzie miał pewności, czy korzysta z pomocy wysoko wykwalifikowanego psychologa z wieloletnim doświadczeniem, czy osoby po krótkim kursie psychoterapii. Obie grupy będą miały ten sam status zawodowy, co może prowadzić do dezorientacji i ryzyka korzystania z usług osób nieposiadających wystarczającej wiedzy.
Dr Siepsiak podkreśla, że psychologowie są zobowiązani do stosowania metod potwierdzonych naukowo, a ich wykształcenie obejmuje m.in. psychopatologię i analizę badań naukowych. Ograniczenie ich kompetencji może skutkować obniżeniem jakości świadczonej pomocy.
Projekt ustawy o zawodzie psychologa ma na celu uporządkowanie sytuacji prawnej tej profesji. Dotychczasowa ustawa z 2001 roku nie była skuteczna, a samorząd psychologów nie został powołany. Nowy projekt przewiduje utworzenie samorządu zawodowego, rejestru psychologów oraz określenie zasad wykonywania zawodu. Jednak wyłączenie psychoterapii z katalogu świadczeń psychologicznych budzi poważne obawy wśród specjalistów i pacjentów.
Zmiany w ustawie mogą mieć daleko idące konsekwencje dla systemu ochrony zdrowia psychicznego w Polsce. Eksperci wskazują, że rozdzielenie psychologii i psychoterapii jest sztuczne i nie znajduje odzwierciedlenia w rozwiązaniach stosowanych w krajach anglosaskich, gdzie psychologowie kliniczni prowadzą również psychoterapię.
Wprowadzenie nowych regulacji w obecnym kształcie może utrudnić reformy w kształceniu psychologicznym i obniżyć poziom bezpieczeństwa pacjentów korzystających z psychoterapii.