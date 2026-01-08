12 metrów - tyle mierzy bałwan ulepiony tej zimy w Holandii, rekordzista tego kraju. Konstrukcja zbudowana wspólnymi siłami mieszkańców pobiła rekord sprzed niemal 35 lat. Tymczasem jeden z największych polskich bałwanów mierzył 13,4 m - ulepili go w 2017 roku małopolscy strażacy.

  • W Staphorst w Holandii powstał największy bałwan w historii kraju, mierzący 12 metrów. Pobił rekord sprzed 35 lat.
  • Budowa trwała dwa dni i była wspólnym dziełem lokalnej społeczności.
  • Bałwan ma ramiona z gałęzi iglastych, guziki z opon i pomarańczowy pachołek jako nos.
  • Choć rekord jest imponujący, ważniejsza była integracja społeczności i wspólne zaangażowanie mieszkańców.
  • W Polsce jeden z największych bałwanów mierzył aż 13,4 metra i został ulepiony przez strażaków ochotników w 2017 roku.
  • Więcej ciekawych informacji z Polski i świata znajdziesz na RMF24.pl.

Zobacz również:

Ogromny bałwan w Holadnii

W miejscowości Staphorst w północno-wschodniej Holandii powstał największy bałwan w historii kraju. Konstrukcja o wysokości 12 metrów, zbudowana wspólnymi siłami mieszkańców, pobiła rekord sprzed blisko 35 lat i stała się symbolem lokalnej jedności - poinformowała telewizja RTV Oost.

Bałwan powstawał we wtorek i środę. Pomysłodawcą przedsięwzięcia był lokalny przedsiębiorca Peter Stegeman. Zainicjował on akcję wśród znajomych i innych przedsiębiorców.

Do budowy przyłączyły się dziesiątki wolontariuszy, a na miejscu pojawił się ciężki sprzęt, w tym dźwigi i koparki. Ze względu na silny mróz śnieg musiał być formowany w blokach i układany warstwowo.

Bałwan został ozdobiony m.in. ramionami z drzew iglastych, guzikami z opon samochodowych oraz pomarańczowym pachołkiem drogowym w roli nosa.

Ustanowiono nowy rekord

Dotychczasowy rekord należał do miejscowości Espelo, gdzie w 1991 roku zbudowano bałwana o wysokości 11 metrów.

Uroczyste zakończenie budowy świętowano z udziałem burmistrza liczącego 17 tys. mieszkańców Staphorst, który podkreślił, że inicjatywa doskonale oddaje ducha wspólnoty mieszkańców.

Organizatorzy zaznaczają, że ważniejszy od samego rekordu był efekt integracyjny i spontaniczne zaangażowanie lokalnej społeczności.

Do polskiego giganta brakuje 1,4 m

Tymczasem jeden z największych bałwanów ulepionych w Polsce mierzył 13,4 m - to o 1,4 m więcej od tegorocznego holenderskiego rekordu. Ulepili go strażacy ochotnicy w 2017 roku w Zubrzycy Dolnej w Małopolsce.

Obwód jego dolnej kuli mierzył aż 28 metrów. Bałwan powstawał przez sześć dni. Pobił ówczesny rekord Polski - 12,5 m - ustanowiony w 2013 roku w Tomaszowie Bolesławieckim.