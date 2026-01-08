12 metrów - tyle mierzy bałwan ulepiony tej zimy w Holandii, rekordzista tego kraju. Konstrukcja zbudowana wspólnymi siłami mieszkańców pobiła rekord sprzed niemal 35 lat. Tymczasem jeden z największych polskich bałwanów mierzył 13,4 m - ulepili go w 2017 roku małopolscy strażacy.

Zdjęcie ilustracyjne / Shutterstock

W Staphorst w Holandii powstał największy bałwan w historii kraju, mierzący 12 metrów. Pobił rekord sprzed 35 lat.

Budowa trwała dwa dni i była wspólnym dziełem lokalnej społeczności.

Bałwan ma ramiona z gałęzi iglastych, guziki z opon i pomarańczowy pachołek jako nos.

Choć rekord jest imponujący, ważniejsza była integracja społeczności i wspólne zaangażowanie mieszkańców.

W Polsce jeden z największych bałwanów mierzył aż 13,4 metra i został ulepiony przez strażaków ochotników w 2017 roku.

Ogromny bałwan w Holadnii

W miejscowości Staphorst w północno-wschodniej Holandii powstał największy bałwan w historii kraju. Konstrukcja o wysokości 12 metrów, zbudowana wspólnymi siłami mieszkańców, pobiła rekord sprzed blisko 35 lat i stała się symbolem lokalnej jedności - poinformowała telewizja RTV Oost.

Wideo youtube

Bałwan powstawał we wtorek i środę. Pomysłodawcą przedsięwzięcia był lokalny przedsiębiorca Peter Stegeman. Zainicjował on akcję wśród znajomych i innych przedsiębiorców.

Do budowy przyłączyły się dziesiątki wolontariuszy, a na miejscu pojawił się ciężki sprzęt, w tym dźwigi i koparki. Ze względu na silny mróz śnieg musiał być formowany w blokach i układany warstwowo.

Bałwan został ozdobiony m.in. ramionami z drzew iglastych, guzikami z opon samochodowych oraz pomarańczowym pachołkiem drogowym w roli nosa.