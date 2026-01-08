Jorge Rodriguez, przewodniczący wenezuelskiego parlamentu, a jednocześnie brat wiceprezydent Delcy Rodriguez, zapowiedział w czwartek zwolnienie znacznej liczby więźniów, w tym zarówno Wenezuelczyków, jak i obcokrajowców. Określił to jako "jednostronny gest pokojowy".
Rząd boliwariański, wraz z instytucjami państwowymi, zdecydował o zwolnieniu znacznej liczby Wenezuelczyków i obcokrajowców. Proces ich uwalniania już trwa - powiedział podczas czwartkowego wystąpienia Jorge Rodriguez. Nazwał to "jednostronnym gestem pokojowym".