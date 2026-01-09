W Polanowie w powiecie koszalińskim (woj. zachodniopomorskie) w nocy spłonął jeden ze sklepów popularnej sieci supermarketów. Informację dostaliśmy na Gorącą Linię RMF FM.

Ogień pojawił się w czwartek wieczorem na poddaszu budynku. Nikt nie został poszkodowany. 

Na filmach z akcji gaśniczej widać, że pożar rozprzestrzenił się na cały sklep, a kłęby dymu widoczne były z daleka. 

W piątek o poranku strażacy dogaszali jeszcze pożar. 

Na razie nie wiadomo, co mogło być przyczyną pożaru. Okoliczności zdarzenia będą wyjaśniane. 

