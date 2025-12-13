Ocena, jaką należy wystawić rządowi po 2 latach pracy, jest "bardzo dobra" – uważa Gość Krzysztofa Ziemca w RMF FM, minister energii Miłosz Motyka. Polityk mówił, że obecność Polski wśród 20 największych gospodarek świata przełoży się na portfele Polaków. W 2027 r. ruszy wznoszenie budynków polskiej elektrowni jądrowej, a w 2028 r. samego reaktora – wskazał członek PSL. Prąd z elektrowni miałby popłynąć w 2036 r.

Bardzo dobra - taka powinna być zdaniem ministra energii Miłosza Motyki ocena, jaka należy się rządowi Donalda Tuska po dwóch latach pracy.

Jest to poparte efektami - przekonywał gość Krzysztofa Ziemca, wskazując na "zatrzymanie rekordowej inflacji" czy "rekordowy budżet na obronność".

Motyka mówił, że obecność polskiej gospodarki wśród 20 najmocniejszych gospodarek świata będzie przekładała się na portfele Polaków.

Gospodarz rozmowy wskazywał, że sondaże jednak nie są dla rządu Tuska tak łaskawe.

Na półmetku jest najtrudniej - odpowiadał minister. Pytany o sondaż, w którym prawie połowa Polaków oceniła, że koalicja rządząca nie dotrwa do końca, powiedział, że dwa lata temu słychać było podobne opinie, a jednak rząd trwa.

Polityk z Małopolski przekonywał, że najjaśniejszą gwiazdą rządu jest kwestia bezpieczeństwa, a co za tym idzie, praca Władysława Kosiniaka-Kamysza. Porażki rady ministrów to zaś "zbyt częste koncertowanie się na długich rozmowach bez konsensusu" - np. ustawie o statusie osoby najbliższej. Powinniśmy przyspieszyć, jeśli chodzi o kwestie zdrowotne - przyznał Motyka, dodając, że PSL pracuje nad zmianami w zakresie finansowania ochrony zdrowia.

Konkrety możemy usłyszeć w "najbliższych tygodniach".

Minister energii informował też, że trwają przygotowania pod wzniesienie budynków przyszłej polskiej elektrowni jądrowej. Ich budowa miałaby ruszyć w 2027 r., budowa reaktora w 2028 r., a prąd z elektrowni miałby popłynąć do odbiorców w 2036 r.

