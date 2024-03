​Gościem Krzysztofa Ziemca w RMF FM będzie wicepremier, minister cyfryzacji Krzysztof Gawkowski z Lewicy. Porozmawiamy m.in. o tym, co może przynieść przyszłotygodniowa wspólna wizyta prezydenta Andrzeja Dudy i premiera Donalda Tuska w Waszyngtonie, a także czy wojska NATO powinny pomóc Ukrainie wygrać wojnę z Rosją.

Krzysztof Gawkowski / Piotr Szydłowski / RMF FM

Wiceszefa Nowej Lewicy zapytamy ponadto, jak ocenia szanse na liberalizację prawa do aborcji oraz czy podobnie jak Donald Tusk uważa, że wyrok Trybunału Konstytucyjnego z 2020 roku w tej sprawie de facto nie obowiązuje.

Zapytamy również czy Polska, wzorem USA, powinna pomyśleć o zakazie używania popularnej w Polsce aplikacji TikTok.

