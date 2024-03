Liczący z premierem 27 członków konstytucyjny skład gabinetu Donalda Tuska plasuje się w pierwszej trójce najliczniejszych rządów w Europie, po rządzie Rosji (31 członków) oraz Białorusi (30 członków). Gabinet Donalda Tuska wspiera 93 sekretarzy i podsekretarzy stanu. Ministrowie finansów, klimatu i spraw zagranicznych mają już po 7 zastępców.

Ministrowie: spraw wewnętrznych i administracji Marcin Kierwiński (3L), spraw zagranicznych Radosław Sikorski (2P) oraz edukacji Barbara Nowacka (P) podczas posiedzenia rządu / Radek Pietruszka / PAP

Cudze tępicie, swego nie widzicie

Słowa krytyki, jakimi obecnie rządząca koalicja nie tak dawno traktowała rządy poprzedników, wydają się dziś kłopotliwe.

W okresie największego rozkwitu w 2018 rząd Zjednoczonej Prawicy liczył z wiceministrami 125 członków. Skończyło się to nieuchronnymi cięciami, które miały tę liczbę ograniczyć o ok. 20 proc.

Koalicyjny rząd KO, PSL, Polski 2050 i Lewicy po niespełna 3 miesiącach istnienia już dziś liczy 120 członków. Należy się spodziewać zwiększenia tej liczby, bo kierownictwo działającego zaledwie od 1 marca Ministerstwa Przemysłu dziś składa się wyłącznie z minister Marzeny Czarneckiej, która nie ma jeszcze żadnych zastępców.

Struktura rządu

W przytoczonych poniżej danych w oczy rzuca się wręcz ogromna liczba piastujących stanowiska w administracji parlamentarzystów. Blisko połowa rządu to posłowie, z czego wynika, że mniej więcej co czwarty poseł koalicji jest jednocześnie członkiem rządu. Także pod tym względem obecnie rządzący nie różnią się wcale od poprzedników.

8 marca warto może wspomnieć o udziale kobiet w rządzie. Panie stanowią nieco ponad 1/4 szerokiego składu rządu (33 na 120 osób) i nieco większą część jego składu konstytucyjnego - to 7 z 27 jego członków.

W zamieszczonej poniżej pełnej liczbie członków rządu uwagę zwraca istnienie ministerstw zauważalnie sfeminizowanych, jak resorty edukacji, rodziny, kultury czy zdrowia, jak takich, w których kierownictwach kobiet nie ma wcale. Tak jest w ministerstwach aktywów państwowych, cyfryzacji, infrastrukturze, rolnictwie, rozwoju, sporcie, MSWiA i w MON.

Biurokracja polityczna

Jedną z przyczyn gwałtownego wzrostu liczebności rządu jest to, że tworzą go aż 4 główne ugrupowania. W konstrukcji gabinetów ministerialnych zastosowano więc zasadę, w myśl której kierującemu resortem przedstawicielowi jednego z nich pozostali koalicjanci dokładają swoich przedstawicieli w randze wiceministrów. Koalicyjne wzajemne zaufanie to bowiem jedno, a kontrolowanie poczynań partnerów to coś zupełnie innego.

Efektem działania tego mechanizmu jest zauważalna prawidłowość konstrukcji ministerstw - w ich kierownictwach 4 funkcje obsadzane są zwykle z klucza partyjno-koalicyjnego. A że nie zawsze za polityką idą kompetencje, do sprawnego działania ministrowie potrzebują też fachowców, co powoduje konieczność zwiększenia tej obsady. Tak oto powstają czasem ekspercko-polityczne hybrydy, jakimi są np. kierownictwa MSZ, Ministerstwo Sprawiedliwości i Ministerstwo Zdrowia.

Wyraźnym wyjątkiem od stosowania niepisanych umów między politykami stanowi zaś resort finansów, w którym właściwie nie ma nominatów partyjnych.

Bezteczkowcy

Poza poziomem wiceministrów wpływ polityki widać także w budowie gabinetu w składzie konstytucyjnym. Przy 19 resortach ten ściśle określony skład ministrów - członków Rady Ministrów odzwierciedla bieżące potrzeby gabinetu. Zamiast kilkunastu jak w rządzie poprzedników, ministrów bez teki jest w nim poza premierem sześcioro. Wszyscy urzędują w Kancelarii Premiera. To:

Donald Tusk, poseł KO - Prezes Rady Ministrów

Maciej Berek - Członek Rady Ministrów, szef Rządowego Centrum Legislacji,

Jan Grabiec, poseł KO - Członek Rady Ministrów, szef Kancelarii Premiera,

Tomasz Siemoniak, poseł KO - Członek Rady Ministrów, Koordynator Służb Specjalnych,

Katarzyna Kotula, poseł Lewicy - Ministra do spraw Równości,

Marzena Okła-Drewnowicz, poseł KO - Minister do spraw Polityki Senioralnej,

Adam Szłapka, poseł KO - Minister do spraw Unii Europejskiej.

Kancelaria Premiera

W KPRM pracuje także grupa urzędników szczebla niższego od konstytucyjnych ministrów:

Paweł Graś - szef gabinetu premiera,

Magdalena Sobkowiak-Czarnecka - Podsekretarz Stanu, pion ds. Unii Europejskiej,

Anita Noskowska-Piątkowska - Szefowa Służby Cywilnej,

Agnieszka Bartol-Saurel - sekretarz stanu w Kancelarii Premiera,

Grzegorz Karpiński - sekretarz stanu, zastępca szefa Kancelarii Premiera,

Radosław Kujawa - sekretarz stanu,

Karol Grzybowski - podsekretarz stanu,

Agnieszka Rucińska - podsekretarz stanu.

Resorty i ich szefostwa

Poniżej przedstawiamy listę resortów i najważniejszych w nich stanowisk z nazwiskami osób, które je zajmują. Wnioski z lektury zostawiamy czytelnikom.

1. Ministerstwo Aktywów Państwowych:

Borys Budka, poseł KO - minister,

Robert Kropiwnicki, poseł KO - sekretarz stanu,

Marcin Kulasek, poseł Lewicy - sekretarz stanu,

Zbigniew Ziejewski, poseł PSL - sekretarz stanu,

Jacek Bartmiński - podsekretarz stanu.

2. Ministerstwo Cyfryzacji:

Krzysztof Gawkowski, poseł Lewicy - minister,

Dariusz Standerski - sekretarz stanu,

Paweł Olszewski, poseł KO - sekretarz stanu,

Michał Gramatyka, poseł Polski 2050 - sekretarz stanu.

3. Ministerstwo Edukacji Narodowej:

Barbara Nowacka, poseł KO - minister,

Henryk Kiepura, poseł PSL - sekretarz stanu,

Katarzyna Lubnauer, poseł KO - sekretarz stanu,

Joanna Mucha, poseł Polski 2050 - sekretarz stanu,

Paulina Piechna-Więckiewicz, Lewica - podsekretarz stanu,

Izabela Ziętka, Polska 2050 - podsekretarz stanu.

4. Ministerstwo Finansów:

Andrzej Domański, poseł KO - minister,

Marcin Łoboda - szef KAS, sekretarz stanu,

Małgorzata Krok - zastępca szefa KAS, podsekretarz stanu,

Zbigniew Stawicki - zastępca szefa KAS, podsekretarz stanu,

Hanna Majszczyk - sekretarz stanu,

Paweł Karbownik - podsekretarz stanu,

Jurand Drop - podsekretarz stanu,

Jarosław Neneman (Polska 2050) - podsekretarz stanu.

5. Ministerstwo Funduszy Regionalnych

Katarzyna Pełczyńska-Nałęcz, Polska 2050 - minister,

Maciej Lasek, poseł KO - sekretarz stanu,

Jacek Protas, poseł KO - sekretarz stanu,

Jan Szyszko, Polska 2050 - sekretarz stanu,

Monika Sikora - podsekretarz stanu,

Konrad Wojnarowski - podsekretarz stanu.

6. Ministerstwo Infrastruktury:

Dariusz Klimczak, poseł PSL - minister,

Arkadiusz Marchewka, poseł KO - sekretarz stanu,

Paweł Gancarz, PSL - podsekretarz stanu,

Piotr Małolepszak - podsekretarz stanu,

Przemysław Koperski, Lewica - podsekretarz stanu.

7. Ministerstwo Klimatu i Środowiska:

Paulina Hennig-Kloska, poseł Polski 2050 - minister,

Urszula Zielińska, poseł KO - sekretarz stanu,

Krzysztof Bolesta, Polski 2050 - podsekretarz stanu,

Mikołaj Dorożała, Polski 2050 - podsekretarz stanu,

Miłosz Motyka, PSL - podsekretarz stanu,

Anita Sowińska, Lewica - podsekretarz stanu,

Krzysztof Galos - podsekretarz stanu

Maciej Bando - podsekretarz stanu.

8. Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego:

Bartłomiej Sienkiewicz, poseł KO - minister,

Bożena Żelazowska, poseł PSL - sekretarz stanu,

Joanna Scheuring-Wielgus, poseł Lewicy - sekretarz stanu,

Andrzej Wyrobiec, KO - podsekretarz stanu,

Marta Cienkowska, Polska 2050 - podsekretarz stanu.

9. Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego:

Dariusz Wieczorek, poseł Lewicy - minister,

Marek Gzik, poseł KO - sekretarz stanu,

Maciej Gdula, Lewica - podsekretarz stanu,

Maria Mrówczyńska - podsekretarz stanu,

Andrzej Szeptycki, Polska 2050 - podsekretarz stanu.

10. Ministerstwo Obrony Narodowej:

Władysław Kosiniak-Kamysz, poseł PSL - minister,

Paweł Bejda, poseł PSL - sekretarz stanu,

Cezary Tomczyk, poseł KO - sekretarz stanu,

Paweł Zalewski, poseł Polski 2050 - sekretarz stanu,

Stanisław Wziątek, Lewica - podsekretarz stanu.

11. Ministerstwo Przemysłu (działa w Katowicach od 1 marca):

Marzena Czarnecka - minister.

12. Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej:

Agnieszka Dziemianowicz-Bąk, poseł Lewicy - minister,

Aleksandra Gajewska, poseł KO - sekretarz stanu,

Łukasz Krasoń, Polska 2050 - sekretarz stanu,

Katarzyna Nowakowska, Polska 2050 - podsekretarz stanu,

Sebastian Gajewski, Lewica - podsekretarz stanu,

Paweł Zgórzyński, PSL - podsekretarz stanu.

13. Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi:

Czesław Siekierski, poseł PSL - minister,

Stefan Krajewski, poseł PSL - sekretarz stanu,

Michał Kołodziejczak, poseł KO - sekretarz stanu,

Jacek Czerniak, poseł Lewicy - sekretarz stanu,

Adam Nowak, PSL - podsekretarz stanu.

14. Ministerstwo Rozwoju i Technologii:

Krzysztof Hetman, poseł PSL - minister,

Waldemar Sługocki, poseł KO - sekretarz stanu,

Jacek Tomczak, poseł PSL - sekretarz stanu,

Krzysztof Kukucki, Lewica - sekretarz stanu,

Ignacy Niemczycki, Polska 2050 - podsekretarz stanu.

15. Ministerstwo Sportu i Turystyki:

Sławomir Nitras, poseł KO - minister,

Piotr Borys, poseł KO - sekretarz stanu,

Ireneusz Raś, poseł PSL - sekretarz stanu,

Ireneusz Nalazek, Lewica - podsekretarz stanu.

16. Ministerstwo Sprawiedliwości;

Adam Bodnar, senator - minister,

Arkadiusz Myrcha, poseł KO - sekretarz stanu,

Krzysztof Śmiszek, poseł Lewicy - sekretarz stanu,

Maria Ejchart - podsekretarz stanu,

Dariusz Mazur - podsekretarz stanu,

Zuzanna Rudzińska-Bluszcz - podsekretarz stanu.

17. Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji:

Marcin Kierwiński, poseł KO - minister,

Czesław Mroczek, poseł KO - sekretarz stanu,

Wiesław Szczepański, poseł Lewicy - sekretarz stanu,

Tomasz Szymański, poseł KO - sekretarz stanu,

Wiesław Leśniakiewicz, PSL - podsekretarz stanu,

Maciej Duszczyk - podsekretarz stanu.

18. Ministerstwo Spraw Zagranicznych:

Radosław Sikorski, KO - minister,

Władysław Teofil Bartoszewski, poseł PSL - sekretarz stanu,

Andrzej Szejna, poseł Lewicy - sekretarz stanu,

Anna Radwan-Röhrenschef, Polska 2050 - podsekretarz stanu,

Henryka Mościcka-Dendys - podsekretarz stanu,

Marek Prawda - podsekretarz stanu,

Jakub Wiśniewski - podsekretarz stanu,

Robert Kupiecki - podsekretarz stanu.

19. Ministerstwo Zdrowia: