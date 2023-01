"Jedna lista nie jest kluczem do wszystkiego. Wszystko zostanie zaakceptowane i wiele wybaczone, jeżeli na końcu będzie sukces" - mówił Władysław Kosiniak-Kamysz w rozmowie z Krzysztofem Ziemcem w RMf FM. Jak podkreślił lider PSL, w jego opinii dla opozycji najlepszym rozwiązaniem byłyby dwie listy, bo to gwarantuje najmniejsze straty wśród wyborców.

Wideo youtube

Gość Krzysztofa Ziemca tłumaczył, że przy jednej liście wyborcy o poglądach tradycyjnych i chrześcijańskich będą mieć opory, aby głosować na kandydatów skrajnie lewicowych.

Jeżeli nie chcemy stracić żadnego wyborcy, również o tej wrażliwości bardzo często konserwatywnej, z poszanowaniem dla tradycji narodowych, ale też ludowych i chrześcijańskich, to pójście ze skrajną lewicą na jednej liście odbiera część wyborców. Oni zostają w domu, a w najgorszym wypadku idą i głosują z zaciśniętymi zębami na PiS - przekonywał lider ludowców.

Moim marzeniem nie była jedna lista w wyborach. Uważam, że powinny być dwie listy w wyborach - przyznał szef PSL. Ważna jest jedna lista spraw do załatwienia po wyborach - dodał Władysław Kosiniak-Kamysz.

Gość Krzysztofa Ziemca apelował również, aby "nie obrażać wyborcy PiS, bo o niego zabiegamy". Apeluję do wszystkich partii opozycyjnych: nie wolno obrażać wyborców PiS-u. My mamy pokonać PiS i przekonać wyborców PiS-u - z szacunkiem dla tych wyborców - zaznaczył.

Porażką Polski będzie, jeżeli dalej będą trwały złe rządy i za to my poniesiemy odpowiedzialność. Je tę odpowiedzialność biorę na siebie jako jeden z tych, który przewodzi formacjom parlamentarny i biorącym udział w wyborach. To jest wielka odpowiedzialność. To jest moment finalny. Wszystko zostanie zaakceptowane i wiele zostanie wybaczone, jeżeli na końcu będzie sukces - tak prezes PSL odniósł się do opinii Donalda Tuska o konieczności budowy jednej listy wyborczej.

Władysław Kosiniak-Kamysz stwierdził, że "w ostatnich tygodniach w relacjach opozycyjnych utracone zostało zaufanie". W ten sposób odniósł się do postawy posłów koła Polska 2050, którzy głosowali w Sejmie przeciwko zmianie ustawy o Sądzie Najwyższym. Mój apel do Szymona Hołowni, żeby dzisiaj na swoim kongresie rozpoczęli odbudowę zaufania, które utracili nie tylko w moich oczach. To jest ich zadanie - oświadczył lider ludowców.