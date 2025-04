Kamiński: PiS i PO będą potwornym w kłopocie. Nie przetrwają przegranej

Sobotni Gość Krzystofa Ziemca w RMF zapytany o to, dlaczego PSL dopiero za tydzień ma rozmawiać o finansowym wsparciu kampanii marszałka Sejmu podkreślił, że "ta intensywna kampania wyborcza w Polsce będzie relatywnie krótka". Ona się moim zdaniem rozpocznie realnie w końcu kwietnia i będzie trwała dwa, maksymalnie trzy tygodnie - dodał.

Jest o co walczyć, dla Trzeciej Drogi to jest także udowodnienie istotnej naszej pozycji na rynku politycznym. I powiem panu szczerze 6, 8, 10 proc. głosów, które się ma w warunkach absolutnej polaryzacji sceny politycznej, jest dużym sukcesem. I każdy dzisiaj wyborca, zarówno ten trochę bardziej prawicowy, jak i trochę bardziej postępowy, który ma dość skali konfliktu w Polsce (...) musi się zastanowić, że głos na Szymona Hołowni będzie głosem sprzeciwu wobec tej niepotrzebnej awantury, a jednocześnie głosem, który nikogo nie obraża - przekonywał Michał Kamiński.

Jego zdaniem "głos na Szymona Hołownię nie jest głosem przeciwko komuś, a jest głosem za normalnością w polityce".

Kamiński o tematach kampanii: Polityczne rozliczenia i bezpieczeństwo

W dalszej części rozmowy Krzysztof Ziemiec zapytał swojego gościa o jego niedawne słowa wypowiedziane w TVN24 o tym, że "intuicja mu podpowiada, że to właśnie Nawrocki jest obecnie faworytem wyborów prezydenckich".

Powiedziałem, że w wariancie, w którym II tura wyborów będzie referendum za rządem czy przeciwko rządowi, oczywiście wtedy Nawrocki jest faworytem i równocześnie mówiłem, co powinniśmy zrobić, żeby II tura się takim referendum nie stała - odpowiedział.

Na pytanie o konkrety polityk PSL odparł, że "są dwa zasadnicze tematy: rozliczenie złodziejstwa w Polsce i bezpieczeństwo naszego kraju. Zdaniem wicemarszałka Senatu w obu tych sprawach Rafał Trzaskowski ma przewagę nad Karolem Nawrockim.

Jeżeli przyjmiemy logikę, w której Polacy będą musieli oceniać rząd Tuska, głosując na Rafała Trzaskowskiego, co nie ma do końca sensu, bo to są dwa różne wybory, to nie ma to do końca sensu. Ale jeżeli dojdzie do takiego połączenia w II turze wyborów, to mówię uczciwie, że wtedy jesteśmy jako obóz rządowy w dużym kłopocie - podkreślił.

Na pytanie czy Jarosław Kaczyński z Donaldem Tuskiem powinni odejść z polityki wicemarszałek Senatu zaprzeczył. Po co mają teraz odchodzić? Gdybyśmy dzisiaj nie mieli Tuska w rządzie, to byłaby duża tragedia. Jest znacząca różnica między Tuskiem a Kaczyńskim. Prezes PiS nie czyni swojej partii młodszą. Nawrocki nie jest kandydaturą partyjną, jest kandydaturą, która ma uchronić Kaczyńskiego przed odpowiedzialnością w partii. Natomiast gest Tuska i poparcie dla Trzaskowskiego jest realnym odmłodzeniem. Jest realnym pokazaniem, że Tusk oddaje kolejnej generacji stery nad Polską (...) - stwierdził.

Czy te wybory przewrócą stolik polityczny. Zniszczą duopol PO-PiS w Polsce? - zapytał Krzysztof Ziemiec. Na pewno. Albo jedna, albo druga partia będzie w potwornym kłopocie. Albo PiS przegra, albo Platforma Obywatelska przegra. I moim zdaniem ani jedna, ani druga partia przegranej nie przetrwają. Więc ta sytuacja się zmieni tak czy inaczej - podkreślił Michał Kamiński.

Kamiński: PiS i PO będą potwornym w kłopocie. Nie przetrwają przegranej

A po wyborach dojdzie do rozpadu Trzeciej Drogi? - zapytał Krzysztof Ziemiec. Odegrałem bardzo istotną rolę w tym, żeby Trzecia Droga powstała. Nigdy specjalnie o tym też nie mówiłem ani nie chciałem bić w bęben, by przesadnie podkreślać moją rolę. Ale każdy wie, kto się na tym zna, że ja odegrałem, jak sądzę, kluczową rolę w tym, by Trzecia Droga powstała. I jestem z tego, powiem szczerze, dumny i zadowolony. I dzisiaj nie ma żadnych przesłanek, by Trzecia Droga przestała istnieć - podkreślił Michał Kamiński.

Trzecia Droga powstała po to, by Prawo i Sprawiedliwość nie rządziło w Polsce z Konfederacją - podkreślił wicemarszałek Senatu. My dzisiaj nie możemy Platformie powiedzieć, że możemy sobie zmienić koalicjanta, Bo my dzisiaj realnie nie możemy tak powiedzieć - dodał Kamiński.