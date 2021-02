"To są założenia, które podlegają prekonsultacji. To nie jest jeszcze gotowy projekt ustawy, precyzyjnie zapisany artykułami, do których moglibyśmy się odnosić. To są pewne rzucone pomysły" – tak o oprotestowanym nie tylko przez media, ale i opozycję pomyśle podatku od reklam mówił w rozmowie z Krzysztofem Ziemcem w RMF FM wiceminister kultury z PiS Jarosław Sellin. "My zachęcamy do konsultacji, do debaty nt. założeń tej ustawy. Zbieramy te wszystkie opinie, zbieramy te wszystkie informacje, uwagi – i z tego dopiero wyrośnie precyzyjny projekt ustawy" – zaznaczył.

REKLAMA