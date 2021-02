Platforma Obywatelska próbuje budować lokalną koalicję ws. wspólnego kandydata na prezydenta Rzeszowa. Władze PO dążą do porozumienia z innymi opozycyjnymi ugrupowaniami i lokalnymi politykami. Fotel prezydenta Rzeszowa zwalnia się w związku z rezygnacją – po ponad 18 latach na tym stanowisku – Tadeusza Ferenca. Choć on sam w przeszłości był politykiem SLD i w ostatnich latach kojarzony był raczej z opozycją, to swoje poparcie przekazał wiceministrowi sprawiedliwości Marcinowi Warchołowi z Solidarnej Polski.

