„Uważam, że jest możliwe, że Jarosław Gowin wyjdzie ze Zjednoczonej Prawicy i przejdzie do opozycji. Wyobrażam sobie, że będziemy rządzić z Gowinem” – przyznał w Porannej rozmowie w RMF FM Robert Kropiwnicki, ale jak dodał, nie jest ważne, czy obecny wicepremier dołączy do Platformy Obywatelskiej. Gość Roberta Mazurka przyznał, że są prowadzone obecnie rozmowy z „różnymi posłami”, nie chciał jednak ujawnić konkretnych nazwisk.

Robert Kropiwnicki będzie gościem Porannej rozmowy w RMF FM / RMF FM

Gowin jest jednym z niewielu gości, który potrafi podjąć właściwą decyzję ryzykując bardzo dużo - przekonywał Kropiwnicki.

Robert Mazurek przypomniał przypadek Wojciecha Kałuży, kiedy PO mówiło o "ordynarnej korupcji politycznej". Pytał swojego gościa, czy w tym kontekście to, że Borys Budka teraz ogłosił "łowy" wśród posłów Zjednoczonej Prawicy jest w porządku. Nie można komuś kto jest wicepremierem i ma duże wpływy w rządzie zaproponować czegoś większego. A Kałuża podjął decyzję na pierwszej sesji - odpowiedział Kropiwnicki.

Oczywiste jest, że jeżeli ktoś kandyduje z jednej listy, a przechodzi do innego obozu, to jest sprzeniewierzenie się woli wyborców. Kiedy doprowadza się do sytuacji wyborczej, to wtedy referendum [ws. odwołania posła przyp. RMF] już nie ma sensu. Ruch Kałuży był zdradą wyborców, ale uważam, że jeżeli Gowin przejdzie na stronę opozycji będą szybko wybory. Ten spór trzeba rozstrzygnąć drogą wyborów - przekonywał Robert Kropiwnicki na antenie RMF FM.