Czy partia Władysława Kosiniaka-Kamysza poprze ustawę, która skończy z nieodpłatnym przekazywaniem Kościołowi ziem? Czy Państwowa Inspekcja Pracy powinna mieć większe kompetencje? Co dalej z dwukadencyjnością burmistrzów i prezydentów? Czy PSL podejmie współpracę z "Nową Polską" - ugrupowaniem Wadima Tyszkiewicza?

Gościem Krzysztofa Ziemca w RMF FM będzie Piotr Zgorzelski.

