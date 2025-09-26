Sejm jednogłośną decyzją znosi opłaty za dostęp do danych z Rejestru Cen Nieruchomości. Ustawa trafi teraz do Senatu.

Dostęp do danych z Rejestru Cen Nieruchomości ma być bezpłatny / Shutterstock

Sejm uchwalił w piątek jednogłośnie nowelizację Prawa geodezyjnego i kartograficznego. Za uchwaleniem ustawy zagłosowało 425 posłów, nikt nie był przeciw ani nie wstrzymał się od głosu.

Chodzi o przygotowaną przez Polskę 2050 nowelizację, która przewiduje zniesienie opłat za dostęp do danych z Rejestru Cen Nieruchomości - obecnie trzeba płacić za uzyskanie danych z rejestru.

Czym jest Rejestr Cen Nieruchomości?

Rejestr Cen Nieruchomości zawiera informacje o cenach transakcyjnych nieruchomości, lokalizacji i rodzaju nieruchomości. Dane pochodzą z aktów notarialnych, trafiają do starostw i są wprowadzane do systemu w ciągu 30 dni.

Wiceminister rozwoju i technologii Michał Jaros poinformował podczas drugiego czytania, że zwolnienie z opłat za korzystanie z Rejestru spowoduje obniżenie przychodów samorządów o ok. 8,4 mln zł.

Gdybyśmy jednocześnie chcieli, aby wszystkie powiaty miały obowiązek udostępniania cen transakcyjnych bezpłatnie w usłudze sieciowej przez internet, to wszystkie 380 powiatów musiałoby w pełni wprowadzić usługę sieciową; wtedy cały koszt dla powiatów wyniósłby ok. 19 mln zł - podkreślił.

Teraz ustawą zajmie się Senat.