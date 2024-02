Gościem Krzysztofa Ziemca w RMF FM będzie były minister spraw zagranicznych Jacek Czaputowicz. Porozmawiamy przede wszystkim o drugiej rocznicy wybuchu wojny w Ukrainie. Kiedy i na jakich warunkach może zakończyć się konflikt za naszą wschodnią granicą? Jak wyglądają obecnie relacje polsko-ukraińskie? Co dla Kijowa oznaczałaby ewentualna wygrana Donalda Trumpa w listopadowych wyborach prezydenckich w USA?

Jacek Czaputowicz / Jakub Rutka / RMF FM

W sobotniej rozmowie padną ponadto pytania o zaplanowaną na 12 marca wspólną wizytę prezydenta Andrzeja Dudy i premiera Donalda Tuska w Waszyngtonie, o odblokowanie przez Komisję Europejską unijnych funduszy dla Polski, a także o zmiany w polskiej polityce zagranicznej. Obecny rząd wraca do koncepcji zacieśniania więzi w ramach UE i reaktywacji Trójkąta Weimarskiego.

