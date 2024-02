Mam nadzieję, że wizyta prezydenta Andrzeja Dudy w Stanach Zjednoczonych nie będzie wykorzystywana do tego, żeby udzielać wsparcia Donaldowi Trumpowi; były prezydent USA ma jak najgorsze plany w kwestii bezpieczeństwa Polski - powiedział PAP szef KPRM Jan Grabiec. Pytany o to, jak wygląda współpraca szefa rządu i prezydenta ws. ustaleń najważniejszych kwestii dotyczących polityki zagranicznej naszego kraju, szef KPRM zapewnił, że "premier Donald Tusk robi wszystko, aby polityka zagraniczna była wspólna". "I na razie nie dostrzegamy ze strony kancelarii prezydenta jakichś kontrowersji w tym zakresie" - stwierdził.

Premier Donald Tusk i prezydent Andrzej Duda / Radek Pietruszka / PAP

W czwartek rzeczniczka Białego Domu Karine Jean-Pierre poinformowała, że 12 marca prezydent USA Joe Biden przyjmie na wspólnym spotkaniu prezydenta Andrzeja Dudę i premiera Donalda Tuska . Spotkanie zbiegnie się z 25. rocznicą przystąpienia Polski do NATO.

Szef KPRM Jan Grabiec był pytany o przygotowania do wspólnego spotkania z amerykańskim przywódcą a także o to, jak przedstawia się współpraca prezydenta Dudy i premiera Tuska ws. polityki międzynarodowej. Wnioskując z przebiegu Rady Gabinetowej, mam nadzieję, że będzie to merytoryczna współpraca - powiedział PAP szef KPRM.

Grabiec o niepokoju związanym z Trumpem

Niepokoją nas czasem wypowiedzi ze środowiska pana prezydenta, czy ze środowiska PiS-u, które są wsparciem dla byłego prezydenta USA Donalda Trumpa - przyznał szef KPRM.



Mam nadzieję, że wizyta w Stanach Zjednoczonych prezydenta Andrzeja Dudy nie będzie wykorzystywana do tego, żeby udzielać wsparcia kandydatowi, który ma jak najgorsze plany, jeśli chodzi o poziom bezpieczeństwa Polski - powiedział. Dodał, że jest to szczególnie niepokojące w kontekście zapowiedzi Trumpa dotyczących obecności Stanów Zjednoczonych w NATO i generalnie obecności wojsk amerykańskich w Europie.



Grabiec wyraził jednak przekonanie, że "wątki te zostaną wyciszone przez otoczenie prezydenta" i podczas spotkania w Białym Domu premier Tusk i prezydent Duda przeprowadzą "otwartą i rzetelną rozmowę na temat relacji między Polską a Stanami Zjednoczonymi".

"Polska ma jedną politykę zagraniczną"

Pytany o to, jak wygląda współpraca szefa rządu i prezydenta ws. ustaleń najważniejszych kwestii dotyczących polityki zagranicznej naszego kraju, szef KPRM zapewnił, że "premier Donald Tusk robi wszystko, aby polityka zagraniczna była wspólna".



I na razie nie dostrzegamy ze strony kancelarii prezydenta jakichś kontrowersji w tym zakresie. Mam więc nadzieję, że wszystko będzie przebiegało harmonijnie, bo Polska ma jedną politykę zagraniczną i z całą pewnością nie może być różnych ośrodków kształtujących te kwestie, a prezydent jest ważnym aktorem polityki zagranicznej określanej przez rząd, tak, jak wskazuje konstytucja - podkreślił.