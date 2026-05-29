"Pan premier Kosiniak-Kamysz się wygłupił. Rząd nie wykonał pewnej pracy, pan premier Kosiniak-Kamysz nie wykonał pracy" - tak awanturę w sprawie podpisania polsko-brytyjskiego traktatu skomentował prezydent Karol Nawrocki. Obóz prezydenta zarzuca rządowi, że nie był informowany o planowanym podpisaniu dokumentów. W odpowiedzi Władysław Kosiniak-Kamysz stwierdził, że Kancelaria Prezydenta RP nie jest pępkiem świata.

Karol Nawrocki stanowczo odpowiedział Władysławowi Kosiniakowi-Kamyszowi / PAP/Adam Warżawa / RMF FM

Bądź na bieżąco. Jeszcze więcej informacji znajdziesz na stronie głównej RMF24.pl .

Prezydent o sprawę traktatu był pytany przez dziennikarzy w Warszawie. Nawrocki próbował tłumaczyć rozumowanie Kancelarii Prezydenta RP, która skarży się na to, że rząd nie konsultował z nią tej sprawy.

Nie mam informacji na temat prowadzonych rozmów, dyskusji. BBN nie przeprowadziło analiz. Jakiej odpowiedzi oczekiwalibyście od logicznie myślącego prezydenta, który ma wziąć odpowiedzialność za pełen podpisany dokument? - pytał i dodawał. Chyba rzeczą naturalną jest, że jeśli chce podpisać dokument, to muszę mieć świadomość tego, co w tym dokumencie jest. Spytać się moich ekspertów od bezpieczeństwa, co o tym myślą - zaznaczył.

To nie jest myślenie, że kancelaria prezydenta jest pępkiem świata. Chcemy być wyposażeni w wiedzę przed podpisem zwierzchnika sił zbrojnych, prezydenta - mówił wprost odnosząc się do wypowiedzi szefa MON. Wicepremier stwierdził, że "szlag człowieka trafia, jak ciągle słyszy tylko o własnym ogródku kancelarii prezydenta" . To nie jest pępek świata. Najważniejsze dla nas jest bezpieczeństwo i o to dbamy. (...) Premier podpisuje umowę zwiększającą polskie bezpieczeństwo. Co się w tym może nie podobać? - zastanawiał się Kosiniak-Kamysz.

"Nierozważne słowa"

Prezydent stwierdził, że słowa Kosiniaka-Kamysza były "nierozważne". Jeszcze raz informacja dla rządu: Jeśli chcecie, żebym coś podpisywał, to informujcie mnie, co jest treścią podpisywanego dokumentu - apelował. Nawrocki powiedział, że do Pałacu Prezydenckiego przyszedł spoza polityki i nie wie, jak do tej pory funkcjonowała współpraca rządu z prezydentem. Ale nie wydaje mi się, żeby jakikolwiek prezydent podpisywał dokumenty, których nie znał - mówił. Podkreślał, że nie jest przeciwko sojuszowi polsko-brytyjskiemu.

Stwierdził, że podobnie jest z programem SAFE. Myślę, że nie znaleźliśmy człowieka, który podpisałby zobowiązanie finansowe we własnym imieniu i swoich dzieci, nie znając oprocentowania. To są argumenty za brakiem powagi tych, którzy takie decyzje podejmują - stwierdził.

Komentarzy było więcej

Szef prezydenckiego Biura Polityki Międzynarodowej Marcin Przydacz napisał w czwartek wieczorem na portalu X, że treść traktatu "trafiła do Kancelarii Prezydenta 26 maja br. na dzień przed podpisem w Northolt". "Negocjacje prowadził rząd i trwały one cały 2025 r., a nawet do początku tego roku. Kancelaria Prezydenta RP była w kontakcie ze stroną brytyjską, której jesteśmy wdzięczni za bieżące informacje. Prezydent K. Nawrocki wskazał, że po powrocie ze Szwajcarii zapozna się z treścią traktatu. Wskazał również, że wszelkie działania zwiększające bezpieczeństwo Polski mogą liczyć na jego poparcie" - napisał Przydacz.

Wpis Przydacza pojawił się po tym, jak wypowiedź prezydenta została skrytykowana m.in. przez premiera Donalda Tusk. Nie chce mi się wierzyć, żeby ktoś mógł wpaść na tak niebezpieczny i tak niemądry pomysł, żeby blokować - poprzez np. brak podpisu prezydenta - traktat, który po prostu wzmacnia bezpieczeństwo Polski - powiedział szef rządu w czwartek.

Z kolei rzecznik prezydent Rafał Leśkiewicz, odnosząc się do wypowiedzi premiera, napisał na X, że premier "zrobił to tylko dlatego, by dziś uruchomić manipulacyjną narrację o wątpliwościach co do podpisu Pana Prezydenta pod ustawą ratyfikującą tę umowę".

Rzecznik Ministerstwa Spraw Zagranicznych Maciej Wewiór poinformował zaś w czwartek, że "MSZ od początku procesu regularnie informowało Kancelarię Prezydenta RP o stanie negocjacji i planowanej treści Traktatu".