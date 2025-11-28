Czy Włodzimierz Czarzasty pomoże Lewicy, a może wręcz odwrotnie? Czy zakaz sprzedaży alkoholu w Sejmie i powrót do rozmów na temat ustaw aborcyjnych oraz związków partnerskich to sposób na odbudowę zaufania? Kto 14 grudnia powinien przejąć dowodzenie w partii? Jakie propozycje powinien mieć dla wyborców? Między innymi o to Krzysztof Ziemiec zapyta - jeszcze - wiceprzewodniczącego Lewicy Roberta Biedronia. A może zdecyduje się zostać na stanowisku?

Robert Biedroń / Jakub Rutka / RMF FM

Z Robertem Biedroniem porozmawiamy też o implementacji wyroku TSUE ws. związków jednopłciowych. Zapytamy, czy wierzy w to, że w tej sprawie w Polsce coś się zmieni? Czy będziemy płacić kary za bagatelizowanie orzeczenia TSUE?

Poruszymy również temat negocjacji pokojowych między Rosją i Ukrainą z perspektywy Brukseli. Czy przygotowywany 19. pakiet sankcji uderzy w Rosję bardziej niż osiemnaście poprzednich? Czy Europa nie przespała momentu na osłabienie Moskwy? Dlaczego Wołodymyr Zełenski nie odwiedził dotychczas prezydenta Karola Nawrockiego? Czy rzeczywiście Polska prowadzi słuszną politykę w stosunku do Kijowa?

