"Dochodzą do nas słuchy, że może zabraknąć głosów, żeby tym razem obronić Zbigniewa Ziobrę. Niektórzy posłowie Prawa i Sprawiedliwości mogą nie trafić na salę podczas głosowania" - mówił w rozmowie z Krzysztofem Ziemcem Robert Biedroń, lider Lewicy i europoseł. Polityk był pytany, czy opozycji uda się odwołać ministra sprawiedliwości.

Zwieramy szyki. Wszystko, co doprowadzi do podziałów w Zjednoczonej Prawicy, co jest w stanie doprowadzić do tego, żeby Zbigniew Ziobro więcej nie szkodził Polsce, jest miodem na me serce - powiedział Robert Biedroń.

Jest duże prawdopodobieństwo, dochodzą do nas zresztą takie słuchy, że może zabraknąć posłów Prawa i Sprawiedliwości, bo mogą nie trafić na salę podczas głosowania. Może zabraknąć głosów, żeby tym razem obronić Zbigniewa Ziobrę. A to ze względu na środki unijne i pieniądze z Krajowego Planu Odbudowy. Jeśli stracimy te pieniądze, to będzie katastrofa. To będzie pierwszy rząd od 2004 roku, od kiedy Polska weszła do Unii Europejskiej, który tych pieniędzy Polakom "nie dowiezie" - dodał.

Krzysztof Ziemiec spytał swojego gościa, czy to taka zemsta niektórych polityków PiS-u, żeby w ten sposób "podziękować" Zbigniewowi Ziobrze?

To i zemsta, i pragmatyzm. Zemsta, żeby utrzeć mu nosa, pragmatyzm, ponieważ oni dobrze wiedzą, ze bez tych pieniędzy z Unii Europejskiej sobie nie poradzą. Opozycja wystawiła im Ziobrę na coś, co może im się dziś przydać do tego, żeby pójść do przodu ws. środków unijnych - zaznaczył lider Lewicy.

Czy dni Ziobry w rządzie, na wypadek odwołania w Sejmie, są również policzone?

Nie wiem. Takich plotek nie znam. Słyszałem, że kilku parlamentarzystów PiS-u nie chce przyjść na głosowanie ws. odwołanie Ziobry, żeby pomóc opozycji. Wiem, że część kolegów już sprawdza zamki w toaletach sejmowych - dodał z uśmiechem Robert Biedroń.

"Mam nadzieję, że nikt nie będzie brany w kamasze"

Robert Biedroń był pytany o to, czy pójdzie w kamasze. Ostatnio w mediach głośno o możliwych wezwaniach na ćwiczenia wojskowe w 2023 roku.

Ja mam nadzieję, że nikt nie będzie brany w kamasze, bo ostatnio źle się to kojarzy. W 2007 roku śp. Ludwik Dorn chciał brać lekarzy w kamasze i to się źle skończyło. Dla tego rządu też się źle skończy, bo dziś młodzi ludzie nie chcą być traktowani jak "mięso armatnie", chcą być traktowani podmiotowo" - powiedział lider Lewicy.

Na uwagę, że Ukraińcy, zarówno młodzi, jak i starsi, bronią ojczyzny, gość Krzysztofa Ziemca zauważył, że byli oni w całkiem innej sytuacji.

Ukraińcy nie są częścią NATO i Unii Europejskiej, nie wydawali 100 miliardów złotych każdego roku na obronność, a tyle ostatnio wydajemy. Polacy i Ukraińcy są w całkiem innej sytuacji. Młodzi ludzie potrzebują wsparcia psychologicznego, a nie karabinów w ręce - powiedział Robert Biedroń.

Dlaczego nie pójść do takiego "półwojska" na dwa, trzy tygodnie? Krzysztof Ziemiec zauważył, że żyjemy w groźnym i niebezpiecznym świecie.

Po pierwsze, jak zwykle ten rząd kluczy i nie daje jednoznacznych odpowiedzi, kto w te kamasze ma być zabrany. Pierwsze informacje były zupełnie inne niż dzisiaj. Dziś nie wiemy, czy te podawane informacje są prawdziwe. Ustawa o obronie Ojczyzny mówi bardzo ogólnie w tej kwestii. Ważne jest, żeby ta polityka informacyjna rządu była spójna - zauważył gość RMF FM.

Na pytanie, czy poszedłby do komisji wojskowej, Robert Biedroń odpowiedział, że "nie wyobraża sobie, że moim generałem mógłby być Błaszczak lub Kaczyński".

Nie chciałbym w żadnej mierze podlegać ludziom, co do których mam wątpliwości - nie tylko militarnie i obronnie, ale także jeśli chodzi o styl uprawiania polityki - podkreślił.