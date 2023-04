"Myślę, że to wszystko idzie w złym kierunku i mówię to jako polityk Lewicy. Pomysł na solidarność społeczną zostaje coraz bardziej wypaczony - mówi Robert Biedroń, Gość Krzysztofa Ziemca w RMF FM, komentując tzw. "babciowe" - pomysł PO dotyczący finansowego wsparcia dla kobiet, które po urlopie macierzyńskim chcą wrócić do pracy.

Wideo youtube

"To nie tędy droga. Cała Europa buduje żłobki i przedszkola - to jest przyszłość, cała Europa inwestuje w infrastrukturę, która będzie pozwalała, żeby to było trwałe. Program może być, a za chwilę może go nie być, a żłobki i przedszkola zostaną" - podkreślał na antenie RMF FM Robert Biedroń.

"Kiedy ja słyszę, że trzeba wydawać 8 mld złotych na "babciowe", tyle ten program będzie kosztował rocznie, to te pieniądze można zainwestować w budowę żłobków i przedszkoli, tysiąc przedszkoli można za to wybudować. Trzy czwarte gmin nie ma dostępu do żłobków, naprawdę to się przyda - podkreślał europoseł.

Wspólna lista opozycji

W rozmowie Krzysztofa Ziemca pojawił się też wątek wspólnej listy opozycji w nachodzących wyborach parlamentarnych.

"Lewica apeluje o to, żeby wrócić do rozmów w tej sprawie. Rolą najsilniejszego na opozycji jest wrócić do rozmów, pokażmy, że chcemy wygrać z PiS. Musimy wybrać najlepszą opcję, żeby wygrać z PiS, szczególnie, że do tej gry wchodzi teraz Konfederacja" - komentował Biedroń na antenie RMF FM.

Wkrótce więcej na ten temat.