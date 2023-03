"Rządzący żywią się konfliktem. Wstają rano i myślą, jak zaatakować opozycję" - mówił w Popołudniowej rozmowie w RMF FM wiceprzewodniczący Platformy Obywatelskiej, były minister obrony Tomasz Siemoniak. Pozytywnie komentował aktywność prezydenta Andrzeja Dudy od czasu rozpoczęcia rosyjskiej inwazji na Ukrainę. "Po 24 lutego zeszłego roku stara się zachowywać odpowiedzialnie, racjonalnie (...). Widzę jego wysiłek, żeby elementarna zgoda była" - ocenił.

Marek Tejchman pytał swojego gościa, czy wyobraża sobie, że po zakończonej prezydenturze Andrzeja Dudy obecna opozycja mogłaby poprzeć jego kandydaturę na szefa ważnej organizacji międzynarodowej - np. NATO lub ONZ.

Nie mam nic przeciwko temu, żeby wspierać różne polskie kandydatury - odparł wymijająco Tomasz Siemoniak. Nie ma takiej praktyki, żeby jakikolwiek prezydent średniego czy dużego kraju robił karierę międzynarodową. To jest najwyższa funkcja, to jest głowa państwa - przekonywał. Premierzy takie kariery robią - obecny sekretarz generalny NATO to były premier Norwegii, wcześniej był premier Danii. Prezydenci takich karier nie robią - zastrzegł były szef MON.

Nie należę do polityków, którzy twierdzą, że świat jest czarno-biały. Jak obóz rządzący, prezydent Duda robi coś dobrego, sensownego - jestem gotów to pochwalić - zapewniał Siemoniak w RMF FM. Jak robi coś złego, ganię to - dodał.

Marek Tejchman pytał swojego gościa również o ocenę sytuacji w Trybunale Konstytucyjnym. Dziś ten Trybunał składa się z dublerów. Legalnie wybrani sędziowie Trybunału nie zostali zaprzysiężenie - mówił Siemoniak. Jego zdaniem w Polsce nie ma obecnie Trybunału Konstytucyjnego. Nawet w części PiS-owskiej się pokłócił, podzielił. Połowa sędziów nie uznaje pani Przyłębskiej jako prezesa. Patologia za patologią - zauważył poseł PO.