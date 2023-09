Gościem Krzysztofa Ziemca w RMF FM będzie w sobotę była premier Beata Szydło. Porozmawiamy m.in. o gorącej, kampanijnej niedzieli, kiedy Koalicja Obywatelska organizuje w Warszawie Marsz miliona serc, a Prawo i Sprawiedliwość ma konwencję wyborczą w Katowicach. Oba wydarzenia rozpoczną się w południe. Co usłyszymy w katowickim Spodku? Jaką ofertę dla Polaków przygotowało Prawo i Sprawiedliwość, by rzucić wyzwanie KO, która zapowiada udział co najmniej miliona swych sympatyków w marszu stolicy?

Beata Szydło / Piotr Szydłowski / Archiwum RMF FM Z byłą szefową rządu, a dziś europosłanką PiS porozmawiamy też o tym, jak Unia Europejska powinna rozwiązać kryzys migracyjny. Dlaczego polskie władze nie zgadzają się na reformę unijnej polityki w tym zakresie? Zapytamy ponadto o zaplanowaną na przyszły wtorek debatę w europarlamencie na temat afery wizowej w Polsce oraz o napięcia w relacjach z Kijowem, będące pokłosiem sporu wokół ukraińskiego zboża. Na rozmowę zapraszamy jak zwykle tuż po 8.30 do RMF FM, internetowego Radia RMF24, na rmf24.pl oraz do naszych mediów społecznościowych!