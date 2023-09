"To jest moment, kiedy ważą się bardzo ważne sprawy. Te wybory niosą ze sobą niebywałą obietnicę, ale też wielki niepokój. Wszyscy wyborcy stają przed pewną alternatywą" - mówiła w Popołudniowej rozmowie w RMF FM dr Ewa Woydyłło-Osiatyńska - psycholożka i terapeutka. "Emocje są zależne od temperamentu. Nie wszyscy ludzie na jakiś ostry bodziec - np. czyjąś wypowiedź polityczną - reagują jednakowo. Są ludzie, którzy mają wysoki poziom lęku - zwykle wiąże się to z niskim poziomem wiedzy" - podkreślała.

Piotr Salak pytał swoją rozmówczynię o to, czy bazująca w dużej mierze na emocjach kampania wyborcza wyczerpuje Polaków.

Proporcje miedzy bardzo osobistymi emocjami, a tymi, które przychodzą z zewnątrz - polityczno-społecznymi - są odmienne. To, co się dzieje poza naszym osobistym życiem, jest bardzo łatwo dawkować. Po prostu wyłącza się nośniki - tłumaczyła dr Ewa Woydyłło-Osiatyńska - psycholożka i terapeutka. Jednocześnie apelowała o to, by poważnie podchodzić do zbliżających wyborów. Od tego zależy nasze życie - społeczne, osobiste, nasze zarobki, rodzaj funkcjonowania państwa - wyliczała. Branie udziału a przejmowanie się tym do granicy nerwicy - to są różnice. Wszyscy bierzemy udział - nawet ci, którzy nie będą wrzucać do urny swojego głosu - dodała.

Dr Woydyłło-Osiatyńska zwróciła uwagę na to, jaką rolę w kampanii wyborczej odgrywają media. Wybierają obraz najżywszy, najjaskrawszy - może dobrze. Dzięki temu ogniskują uwagę na sytuacjach, które są czasami bardzo ważne - oceniła. Zauważyła też, że to media są w dużej mierze odpowiedzialne za to, że nasz obraz kampanii jest tak pełny emocji.

Nasze reakcje wynikają z tego, co wiemy o sprawie. Bardzo dobrze, że coraz więcej wiemy. Jest nadzieja, że wiele osób - więcej niż w codziennym życiu - otrze się o te sprawy (związane z wyborami - przyp. red.) - podkreśliła ekspertka.