"Naszym obowiązkiem jako polityków, jest stworzyć bezpieczeństwo dla wszystkich. Niezależnie, kto w co wierzy i co uważa, czy ktoś jest katolikiem czy osobą niewierzącą. Naszym obowiązkiem jest stworzyć świeckie, dobre prawo, które każdej kobiecie pozwoli podjąć dobrą decyzję" - mówiła w Rozmowie w południe w Radiu RMF24 posłanka KO Monika Rosa. Tłumaczyła, że aborcja jest realnym zjawiskiem. "Jeśli kobieta będzie chciała zrobić aborcję, po prostu ją zrobi" - stwierdziła Rosa, dodając, że obecne rozwiązania prawne po prostu nie są przystosowane do rzeczywistości.

Monika Rosa / Wojciech Olkuśnik / East News

Wolałabym żeby nie czynić zakładnika z praw kobiet. (Lepiej by było) jeśli (marszałek Hołownia) ustaliłby jakiś termin - ok, robimy to w ciągu trzech miesięcy od złożenia projektu. A tu było (widoczne) wahanie się. Bez sensu. Dalibyśmy jeden racjonalny termin i można by to procedować bez tej całej otoczki, że "przekładamy z racji wyborów" i po raz kolejny prawa kobiet stają się zakładnikiem gry wyborczej - mówiła posłanka.

Do Sejmu złożono cztery projekty dotyczące aborcji. Różnią się zakresem liberalizacji obecnego prawa. W piątek odbędą się głosowania nad przekazaniem projektów do komisji nadzwyczajnej. By tak się jednak stało, potrzebna będzie większość sejmowa.

Uważam i tak będzie głosował klub KO, by wszystkie projekty trafiły do komisji nadzwyczajnej. Mam deklaracje naszych posłów i posłanek, że zagłosujemy za wszystkimi projektami. Deklarację ze strony Lewicy, że zagłosują za wszystkimi projektami, posłanki i posłowie Szymona Hołowni również mówią, że zagłosują za wszystkimi projektami. Nie mam pewności, jak podzielą się głosy w PSL, odnośnie projektów, które liberalizują prawo aborcyjne, czyli projektu Lewicy oraz Koalicji Obywatelskiej. Liczę na to, że ta większość będzie i pomimo wniosków PiS o odrzucenie, te projekty trafią do komisji - poinformowała Rosa.

Kwestia aborcji nie będzie decydująca dla przyszłości koalicji

Uświadommy sobie: to nie jest głosowanie nad danym projektem ustawy, tylko nad tym żeby był procedowany w komisji, więc tu o większość jestem raczej spokojna. (Sama) jestem przeciwna prostemu powrotowi do prawa, które obowiązywało przed decyzją trybunału Julii Przyłębskiej (czego chce PSL i Polska2050), ale z pełną świadomością zagłosuję za tym żeby projekt ten trafił do dalszego procedowania i tego samego oczekuję od posłanek i posłów Trzeciej Drogi, że zagłosują nad projektem mojego autorstwa, przewidującym legalną aborcję do 12 tygodnia - przekazała posłanka, dodając: Każdy wie, z jakimi poglądami o aborcji szła Trzecia Droga. Temat aborcji nie był przedmiotem zapisów umowy koalicyjnej.