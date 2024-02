Gościem dzisiejszej Rozmowy w południe w Radiu RMF24 będzie prof. Piotr Rutkowski, przewodniczący Polskiego Towarzystwa Onkologicznego. Porozmawiamy z nim o przygotowaniach do wdrożenia Krajowej Sieci Onkologicznej.

Prof. Piotr Rutkowski / Leszek Szymański / PAP

Zaprojektowana jeszcze przez rząd PiS sieć ma ułatwić pacjentom dostęp do specjalistycznego leczenia i poprawić jego jakość. KSO miała ruszyć 1 kwietnia tego roku, jednak termin jej wejścia w życie zostanie prawdopodobnie przesunięty o rok (na 31 marca 2025 r.). Projektem ustawy w tej sprawie ma się zająć dziś rząd Donalda Tuska. Dlaczego opóźni się wejście w życie nowych rozwiązań i co to oznacza dla pacjentów? O to Piotr Salak zapyta swego dzisiejszego rozmówcę.

