Gościem Rozmowy w południe w RMF FM będzie prof. Marian Noga, ekonomista, były członek Rady Polityki Pieniężnej.

Wideo youtube

Z naszym gościem porozmawiamy o obietnicach wyborczych Prawa i Sprawiedliwości. Zapytamy, ile to wszystko będzie kosztować i czy nas na to stać? Sprawdzimy też, czy tak hojne obietnice mogą spowodować wzrost inflacji i co za tym idzie wzrost stóp procentowych. Kiedy zatem stopy procentowe będzie można zacząć obniżać?

Zapraszamy do słuchania i oglądania w RMF FM, Radiu RMF24, na rmf24.pl i w naszych mediach społecznościowych tuż po 12:00.