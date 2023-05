Polska 2050 będzie głosowała przeciwko tym propozycjom, które dziś leżą na stole: wszystkiego wszystkim więcej, w ramach 800 plus, zarówno jeżeli chodzi o ustawę PO jak i PiS-u - mówiła w Porannej rozmowie w RMF FM posłanka Paulina Hennig-Kloska, wiceprzewodnicząca Polski 2050.

PiS i PO rozpoczęły wyścig wyborczy, przedstawiając obywatelom kolejne obietnice. Polska 2050 proponuje "trzecią drogę". My po prostu chcemy rozmawiać na poważnie o państwie, które zacznie działać. Niepoważne są obietnice Platformy Obywatelskiej i niepoważne są obietnice Prawa i Sprawiedliwości, bo pokazują tylko jedną stronę monety - mówiła Hennig-Kloska.

Mówienie ludziom, że damy im 60 miliardów złotych z okazji zbliżających się wyborów, nie pokazując, skąd te pieniądze weźmiemy, jest niepoważne. Ciężko pokazać, skąd się je weźmie, bo trzeba by było pokazać nowe podatki, które nałożymy na Polaków, trzeba by było pokazać dług, który może podpalić z powrotem inflację - podkreślała rozmówczyni Roberta Mazurka.

Jak zaznaczyła, każdego polityka trzeba pytać "skąd weźmiesz pieniądze". Politycy rozdają pieniądze, a jednocześnie kredytobiorcy nie wyrabiają z ratami kredytów, które płacą i chcieliby, by stopy procentowe już spadły i by spadły ich raty kredytów - mówiła posłanka.

Jak stwierdziła, Polska 2050 nie poprze zamiany 500 plus na 800 plus. Polska 2050 będzie głosowała przeciwko tym propozycjom, które dziś leżą na stole: wszystkiego wszystkim więcej, w ramach 800 plus, zarówno jeżeli chodzi o ustawę PO jak i PiS-u - powiedziała.

Hennig-Kloska odniosła się też do pomysłu Donalda Tuska podniesienia kwoty wolnej od podatku. Będziemy czekać na drugą stronę monety: skąd chce wziąć pieniądze. Nie można tak niepoważnie rozmawiać, nie pokazując, skąd się weźmie źródła finansowania tego pomysłu - stwierdziła.

Posłanka pytana była, dla kogo jest projekt "Trzeciej drogi", ogłoszony przez Polskę 2050 i PSL. Drogi trzeciej poszukuje wielu obywateli i to jest dla nich droga, która ma wyciągnąć ludzi z polaryzacji, bo wiele osób ma już dość właśnie takiego uprawiania polityki, niepoważnego uprawiania polityki i dla tych obywateli jest trzecia droga - powiedziała.