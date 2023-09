"Uważam, że Polska, a już zwłaszcza po ostatnich wypowiedziach papieża, ma prawo dokonać przeglądu konkordatu" – mówił w Rozmowie w południe w RMF FM i Radiu RMF24 Michał Kamiński. Wicemarszałek Senatu skomentował też kampanię wyborczą. "Chciałbym, żeby notowania Trzeciej Drogi, Platformy i Lewicy pozwoliły tym trzem ugrupowaniom stworzyć taki rząd i większość, jaką udało nam się już cztery lata temu utworzyć w Senacie" – podkreślił. Polityk uważa, że brutalizacja języka w Polsce nie dotyczy jedynie kampanii wyborczej. "Wszyscy ponosimy winę za brutalizację. Ja zawsze od siebie samego oczekuję, że jeżeli przesadzę to przepraszam. Najważniejsze jest, żeby nie eskalować języka nienawiści" – argumentował Kamiński.

Michał Kamiński / Michał Dukaczewski / RMF FM

Audio Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. Kamiński: Przeżywam los każdego ugrupowania opozycyjnego

Kiedy notowania spadają i nie ma się merytorycznych argumentów, żeby mobilizować wyborców, sięga się po język agresywny. Czasem wyborców najlepiej mobilizować nienawiścią. To jest dzisiaj przykład polskiej kampanii wyborczej i praktyki rządu - mówił na antenie RMF FM i Radia RMF24 Michał Kamiński.

Zdaniem gościa Piotra Salaka Trzecia Droga jako jedyna zaproponowała rozwiązania dotyczące możliwości zliberalizowania prawa aborcyjnego w Polsce. Bo jak inaczej przy wecie prezydenta zliberalizować ustawę aborcyjną, jak nie poprzez referendum - mówił Kamiński.

Cieszę, że mimo ataku z dwóch stron: mimo ataków ze strony radykalnej Lewicy i ataku ze strony Episkopatu, który na naszym pomyśle nie zostawił suchej nitki pomysł podoba się ponad 60 proc. Polaków - dodał.

Kamiński tłumaczył, że w czasie, kiedy kompromis aborcyjny był zawierany, popierały go wszystkie polityczne siły: Byłem wtedy z strukturach ZChN i popierałem ten kompromis. I ten kompromis został w Polsce zakwestionowany przez stronę kościelną. W Polsce to Kościół tak naprawdę można powiedzieć w jakimś sensie wypowiedział konkordat - mówił wicemarszałek Senatu. Jego zdaniem to właśnie Kościół w Polsce "wypowiedział ten pokój, który wokół spraw religijnych w Polsce panował": To Kościół uznał, że ma za mało i sięgnął także po prawa kobiet - dodał Kamiński.

Jego zdaniem w Polsce powinno stać się tak, jak w Irlandii: Hegemonię Kościoła zakończyło referendum aborcyjne. Irlandczycy poszli do referendum i powiedzieli Kościołowi gdzie jest jego miejsce w hierarchii. A miejsce Kościoła nie jest w ustawianiu polityki - stwierdził wicemarszałek Senatu.