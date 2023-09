Ponad 5300 ofiar śmiertelnych w jednym tylko mieście, Derna i 10 tysięcy osób na liście zaginionych - to wciąż niepełne dane po katastroficznych powodziach w Libii. "Morze wciąż wyrzuca na brzeg dziesiątki ciał" - powiedział przedstawiciel tamtejszego rządu. "To wygląda jak Dzień Ostateczny" - relacjonuje jeden z libijskich dziennikarzy. Po przerwaniu dwóch tam na przedmieściach Derny na rzece Wadi Derna ogromne lawiny błotne zniszczyły mosty i porwały domy, ze śpiącymi w nich całymi rodzinami.

/ foto: Czerwony Półksiężyc/TT /

Około 5300 osób zginęło, a 10 000 uważa się za zaginione w wyniku powodzi w nadmorskim mieście Derna na wschodzie Libii. Według lokalnych władz zmyte zostały całe dzielnice miasta.

Liczba ofiar jest ogromna - oświadczył Tamer Ramadan, szef libijskiej misji Międzynarodowej Federacji Towarzystw Czerwonego Krzyża i Czerwonego Półksiężyca.

Osama Ali, rzecznik służby ratunkowej podległej rządowi w Trypolisie, powiedział, że szpitale w Dernie są już pozamykane, a kostnice przepełnione. Zwłoki są pozostawiane na chodnikach, by osoby szukające zaginionych bliskich mogły je zidentyfikować, zanim zostaną pochowane w zbiorowych grobach.

/ foto: Czerwony Półksiężyc/TT /

Libia nie była przygotowana na taką katastrofę. Nigdy wcześniej nie byliśmy świadkami czegoś takiego - powiedział Ali.

Deszcz, który przeszedł przez kilka miast w północno-wschodniej Libii, jest wynikiem bardzo silnego układu niskiego ciśnienia, który w zeszłym tygodniu sprowadził do Grecji katastrofalną powódź i przedostał się na Morze Śródziemne, po czym przekształcił się w cyklon.

/ foto: Czerwony Półksiężyc/TT /

/ foto: Czerwony Półksiężyc/TT /

W wyniku burzy doszło do przerwania dwóch tam znajdujących się na przedmieściach Derny na rzece Wadi Derna, co doprowadziło do powstania ogromnych lawin błotnych, które zniszczyły mosty i porwały ludzi. Ich ciała w dziesiątkach wyrzuca teraz morze.

Nigdy czegoś takiego nie widziałem, to jakby przeszło tsunami - powiedział BBC minister lokalnego rządu Hishem Abu Chkiouat.

Mustafa Salem twierdzi, że jako jedyny z całej rodziny przeżył katastrofę. Ludzie spali, nikt nie był na to przygotowany. Straciłem 30 członków mojej rodziny - powiedział, cytowany przez Reutera.

ONZ-towska agencja ds. migracji podała, że bez dachu nad głową zostało 30 tysięcy ludzi.

Z kolei kierujący akcją poszukiwawczą Lutfi al-Misrati powiedział telewizji Al. Jazeera, że ratownicy najbardziej teraz potrzebują...worków na zwłoki.