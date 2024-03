Gościem Piotra Salaka w Rozmowie w południe w Radiu RMF24 będzie była prezes Narodowego Banku Polskiego Hanna Gronkiewicz-Waltz.

Hanna Gronkiewicz-Waltz / Karolina Bereza / RMF FM

Słuchaj nas w internecie!

Porozmawiamy o liście prezesa NBP Adama Glapińskiego do premiera Donalda Tuska, o tym czy postawienie szefa banku centralnego przed Trybunałem Stanu nie zachwieje polską walutą i czy prezes NBP powinien się podać do dymisji.

Zapraszamy tuż po 12:00 do internetowego Radia RMF24, na stronę RMF24.pl, aplikacji RMF ON i do naszych mediów społecznościowych!