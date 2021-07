„O powrocie Donalda Tuska mówiło się już od dwóch lat. Pamiętamy rok 2019, jego wykład na uniwersytecie, rozmaite działania wtedy. Rozważania, czy będzie kandydatem na prezydenta, więc to nie jest tak, że kilka tygodni temu ten pomysł się jakoś tam zrodził” – powiedział w Rozmowie w samo południe w RMF FM wiceprzewodniczący Platformy Obywatelskiej, Tomasz Siemoniak. Zdaniem polityka były szef Rady Europejskiej już kilka tygodni temu stał się gotowy do „takiego ruchu”, chociaż wiele osób w to nie wierzyło. "Z całą pewnością była tu też determinacja Borysa Budki, który dość uczciwie podszedł do tej sprawy i oddał swoje stanowisko, zrobił krok do tyłu" - zaznaczył Siemoniak.

REKLAMA