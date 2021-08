„Jarosław Gowin nie opuści żadnej koalicji, żadnej Zjednoczonej Prawicy, jeśli nie zostanie z niej wyrzucony” – stwierdził w Rozmowie w samo południe w RMF FM poseł PSL Marek Sawicki. Równocześnie zaznaczył: „Chcę wyraźnie podkreślić: problemem Polski i Zjednoczonej Prawicy nie jest Jarosław Gowin, to jest problem udawany, problemem jest Zbigniew Ziobro, to jest dzisiaj największy szkodnik III RP – i to w relacjach wewnętrznych, i w relacjach zewnętrznych. Tylko o tym szkodniku jakoś mniej się mówi”.

