"To nie są łatwe sytuacje. Każdy lubi więcej zarabiać, ale jest rzeczą oczywistą, że z punktu widzenia właściwie każdego obywatela, to chyba jednak nie jest pierwsza potrzeba" – stwierdził w Nakle nad Notecią lider Platformy Obywatelskiej Donald Tusk, pytany o planowane podwyżki dla najważniejszych osób w państwie i parlamentarzystów. Były premier ocenił skalę tych podwyżek jako radykalną.

Donald Tusk / Tytys Żmijewski / PAP

W piątek w Dzienniku Ustaw ukazało się rozporządzenie prezydenta, które wprowadza podwyżki m.in. dla premiera, marszałków Sejmu i Senatu i innych osób zajmujących kierownicze stanowiska w państwie, w tym podsekretarzy stanu (wiceministrów). Konsekwencją rozporządzenia będzie też podwyżka dla parlamentarzystów, gdyż - zgodnie z ustawą o wykonywaniu mandatu posła i senatora - ich uposażenie odpowiada 80 proc. wysokości wynagrodzenia podsekretarza stanu (z wyłączeniem dodatku z tytułu wysługi lat), ustalonego na podstawie rozporządzenia prezydenta. Premier i marszałkowie będą zarabiać ponad 20 tys. zł miesięcznie, a posłowie i senatorowie zamiast 8016,07 zł, mają otrzymywać ok. 12,5 tys. zł.





Rozmawiałem na ten temat długo z Platformą, wyraziłem jednoznaczny pogląd - stwierdził Donald Tusk, pytany o planowane podwyżki dla polityków.

Jak dodał, w tym samym momencie PiS i premier Mateusz Morawiecki proponują "radykalne podwyżki dla władzy i bardzo kontrowersyjne, związane z podwyższaniem podatków, składki zdrowotnej decyzje".

Tusk powiedział, że jest przekonany iż "w sytuacji pandemicznej, gdy tylu ludzi straciło, podnoszone są podatki, a inflacja przekracza granice bezpieczeństwa, z tego samego powodu nie proponowałby podwyżek dla władzy jako takiej".





Lider Platformy był też pytany, czy podziela obawy samorządów, że PiS "centralizuje wszystko" i że stracą one na Polskim Ładzie.



Dla mnie głos polskiego samorządu jest absolutnie bezcenny, ponieważ samorząd to nie jest jakaś partia polityczna. O mnie moi oponenci mogą myśleć: “atakuje PiS, bo jest szefem Platformy". Natomiast głos środowisk samorządowych, niezależnie od przynależności partyjnych, jest dość jednoznaczny. I trudno, by był inny - mówił lider PO. Jego zdaniem PiS "chce jeszcze bardziej scentralizować władzę, chce, żeby decyzje dotyczące spraw lokalnych - mieszkańców naszych gmin, powiatów - żeby te decyzje zapadały na Nowogrodzkiej i w głowie prezesa Kaczyńskiego i żeby pieniądze mieszkańców zostały w gigantycznej skali zabrane przez PiS". Były premier ocenił, że rząd może tymi pieniędzmi "obdzielać lojalnych, posłusznych wobec PiS i prezesa Kaczyńskiego".

To jest nie do zaakceptowania nie tylko dlatego, że PiS źle rządzi, ale to jest rujnujące dla samorządu jako takiego. I to jest po prostu grabież pieniędzy ludzi - powiedział Tusk. Podkreślał, że samorząd nie ma swoich pieniędzy - tak jak i rząd - tylko dysponuje pieniędzmi mieszkańców. Gigantyczna kwota ma zniknąć z kieszeni mieszkańców, bo tak sobie wyobraził prezes Kaczyński czy premier Morawiecki - stwierdził.



Tusk mówił, że kwestia rozwiązań zawartych w Polskim Ładzie była "centralną kwestią" jego spotkania z samorządowcami. Trzeba wywierać presję na rząd, w parlamencie, w rozmowach samorządu z władzami, presje publiczna, presję w mediach, bo jest w interesie publicznym aby rząd zmienił stanowisko i oddał to, co samorządom i ich mieszkańcom się należy, żeby nie zawłaszczał coraz większych przestrzeni - mówił.