W ciągu czterech tygodni sparaliżujemy kraj, będą blokady dróg w całej Polsce – zapowiedział lider Agrounii Michał Kołodziejczak podczas protestu rolników, którzy od wczoraj wstrzymują ruch na krajowej „12” w okolicach Rękoraja w Łódzkiem. Protestujący domagają się spotkania z premierem Mateuszem Morawieckim, chcą rozmawiać o trudnej sytuacji producentów żywności, m.in. hodowców trzody, i polityce rolnej rządu.

Drugi dzień protestu rolników na krajowej "12" w Rękoraju niedaleko Piotrkowa Trybunalskiego / Grzegorz Michałowski / PAP

"Premier jest tchórzem. Myśli, że my się zmęczymy i nic nie będzie się działo. My zapowiadamy: w ciągu maksymalnie czterech tygodni - podejrzewam, że uda się to zrobić szybciej, ale musimy dać sobie trochę czasu - paraliż całego kraju. Będą blokady w całym kraju. Już teraz staramy się w pełni legalnie zgłosić wjazd traktorów do Warszawy" - ogłosił lider Agrounii na konferencji prasowej w miejscu trwającego od wczoraj protestu.