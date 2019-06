"Pochyliłem głowę przed Ingą Zasowską z wielkim, wielkim szacunkiem i bardzo jej podziękowałem" - mówił gość Rozmowy w samo południe w RMF FM Marek Kossakowski. Lider partii Zieloni podkreślał, że "oburzył go hejt" wobec 13-latki, która w ubiegły piątek rozpoczęła przed Sejmem wakacyjny strajk klimatyczny. "Jest to absolutnie obrzydliwe i wyrażam wielką solidarność z Ingą i jej mamą, która stała się przedmiotem hejtu. To jest straszliwe - wyrzucanie 13-latce, że nie potrafi bon motami rzucać w sytuacjach publicznych, albo że ma warkoczyki?" - mówił. Jak ocenił, młodzieżowe protesty ws. klimatu są "super". "To jest cudowne i bardzo dziękuję, że (młodzi ludzie - red.) wywierają nacisk na polityków" - dodał.

