Ze stanowiska dowódcy 18 Dywizji Zmechanizowanej, tzw. Żelaznej Dywizji, odchodzi gen. dyw. Arkadiusz Szkutnik - dowiedział się portal Defence24.pl. "Podjąłem świadomą decyzję o pożegnaniu z mundurem po blisko 40 latach służby dla dobra ojczyzny. Niestety problemy zdrowotne nie pozwalają mi dalej wykonywać obowiązków na poziomie, którego oczekuję sam od siebie jako dowódca 18. Dywizji" - potwierdził w rozmowie z Onetem i podkreślił, że decyzja nie była podyktowana względami politycznymi ani personalnymi.

Generał dywizji Arkadiusz Szkutnik zrezygnował ze stanowiska dowódcy 18 Dywizji Zmechanizowanej z powodów zdrowotnych, podkreślając, że decyzja nie miała podłoża politycznego ani personalnego.

Jego miejsce zajmie dotychczasowy zastępca, generał brygady Dariusz Lewandowski.

Szkutnik był cenionym dowódcą, który zdobył doświadczenie zarówno w kraju, jak i na misjach zagranicznych.

Zmiana na ważnym stanowisku

Generał dywizji Arkadiusz Szkutnik rezygnuje ze stanowiska dowódcy tzw. Żelaznej Dywizji, czyli 18 Dywizji Zmechanizowanej. To jedna z najważniejszych formacji polskiego wojska, odpowiadająca m.in. za bezpieczeństwo i wzmocnienie tzw. ściany wschodniej. Powstała w 2018 roku.

O rezygnacji generała Szkutnika początkowo nieoficjalnie informował portal Defence24.pl. Redakcja ustaliła, że dowódca złożył wypowiedzenie jeszcze w ubiegłym roku.

"Zgodnie z zasadami odejdzie do cywila pod koniec stycznia br." - donosił Defence24.pl.

Gen. Szkutnik potwierdził te doniesienia w rozmowie z Onetem. Zaznaczył, że decyzja była podyktowana względami zdrowotnymi.

Związek taktyczny, którym mam zaszczyt dowodzić, potrzebuje dowódcy w pełni dyspozycyjnego i sprawnego fizycznie - mówi generał Szkutnik w rozmowie z Onetem.

Dowódca podkreślił, że rezygnacja nie jest podyktowana względami politycznymi ani personalnymi. Choć odchodzę do rezerwy, to pozostaję w gotowości służyć radą i doświadczeniem wszędzie tam, gdzie mogłoby to przynieść pożytek armii i Polsce - dodał.

Stanowisko dowódcy "Żelaznej Dywizji" obejmie dotychczasowy zastępca gen. Szkutnika - gen. bryg. Dariusz Lewandowski - poinformował resort obrony, cytowany przez Defence24.pl.

Kim jest gen. Arkadiusz Szkutnik?

Generał Szkutnik dowodził tzw. Żelazną Dywizją - jedną z najnowocześniejszych formacji w polskiej armii. Na to stanowisko został powołany w 2022 roku przez ministra Błaszczaka (PiS), a kilka miesięcy temu objął drugą kadencję decyzją ministra Kosiniaka-Kamysza (PSL).

Odpowiadał m.in. za wdrożenie amerykańskich czołgów Abrams i wyrzutni HIMARS. Duże uznanie wśród żołnierzy zdobył, dowodząc operacją "Bezpieczne Podlasie" od początku sierpnia 2024 do końca stycznia 2025 - przypomniał Onet.

Pod jego dowództwem uszczelniono zaporę na granicy, wprowadzono nowoczesne technologie i zwiększono mobilność patroli. Portal wspomina, że dzięki gen. Szkutnikowi poprawiła się współpraca między strażą graniczną, policją i wojskiem.

Gen. dyw. Arkadiusz Szkutnik służbę rozpoczął w 1990 r. Ukończył między innymi Wyższą Szkołę Oficerską Wojsk Obrony Przeciwlotniczej, Studia Wyższe na Wydziale Wojsk Lądowych Akademii Obrony Narodowej, a także wiele studiów podyplomowych i specjalistycznych.

Doświadczenie operacyjne zdobywał również na misjach zagranicznych - w Kosowie, Iraku i Afganistanie. Za bohaterski czyn na polu walki odznaczono go w 2013 roku Wojskowym Krzyżem Zasługi z Mieczami.