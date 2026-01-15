W okolicach Węgorzewa na Warmii i Mazurach znaleziono balon z napisami wykonanymi cyrylicą. Na miejsce natychmiast wezwano policję, a sprawą zajęły się już prokuratura oraz Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego. Co wiemy o tajemniczym obiekcie?

Jak informuje dziennikarz RMF FM Krzysztof Zasada, do nietypowego zdarzenia doszło w miejscowości Pieczarki w powiecie węgorzewskim.

To właśnie tam spadł balon, na którym widniały napisy wykonane cyrylicą. Znalezisko zabezpieczyli policjanci, którzy natychmiast poinformowali odpowiednie służby.

Wstępne ustalenia

Obiekt został wstępnie zbadany przez technika z Laboratorium Kryminalistycznego Komendy Wojewódzkiej Policji w Olsztynie.

Według jego ustaleń najprawdopodobniej mamy do czynienia z radiosondą meteorologiczną wyposażoną w urządzenia do namierzania GPS.

"Taka sonda może wznieść się na wysokość nawet 30 kilometrów" – przekazał technik.

Wyjaśnianiem, skąd pochodzi balon i do czego służył, zajmuje się obecnie prokuratura. Dziś specjaliści z Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego mają szczegółowo zbadać to znalezisko.