Główny Urząd Statystyczny podał nowe dane o inflacji w Polsce. W grudniu wyniosła ona rok do roku 2,4 proc.

GUS podał nowe dane o inflacji w Polsce / Zdjęcie ilustracyjne / Shutterstock

Ceny towarów i usług konsumpcyjnych w grudniu 2025 roku wzrosły o 2,4 proc. w porównaniu do grudnia 2024 roku.

W relacji do listopada 2025 roku ceny pozostały bez zmian.

Główny Urząd Statystyczny potwierdził wcześniejsze szacunki dotyczące inflacji.

Wcześniej, w szybkim szacunku, GUS podawał, że CPI w grudniu wyniósł 2,4 proc. rdr i 0,0 proc. mdm.

Całorocznie wskaźnik CPI w 2025 r. wyniósł 3,6 proc. rdr.

/ Michał Czernek / PAP

Ceny w grudniu

Co drożeje najszybciej? Na czele mięso wołowe, które w ciągu roku podrożało aż o 21 procent.

Coraz więcej płacimy też za kawę - 17 procent w górę. Powodów do radości nie mają też miłośnicy czekolady - ceny kakao są wyższe o prawie 13 procent. Szybko drożeją też jaja - o 12 procent.

Ale są też dobre wiadomości - tanieje masło. Za kostkę płacimy o 12 procent mniej niż rok temu. Cukier - również w dół - o 10 procent.

Ceny usług telekomunikacyjnych wzrosły w grudniu o 4,5 proc. rdr, a w ujęciu miesięcznym spadły o 0,3 proc.

Ceny usług świadczonych przez banki i inne instytucje wzrosły w grudniu o 2,8 proc. rdr. W ujęciu miesiąc do miesiąca ceny te wzrosły o 0,1 proc.

Według danych wstępnych w październiku produkcja usług wzrosła o 5,6 proc. rdr, a w ujęciu miesiąc do miesiąca zwyżkowała o 1,4 proc. Po wyeliminowaniu wpływu czynników o charakterze sezonowym, w październiku produkcja usług wzrosła o 6,1 proc. rdr, a mdm wzrosła o 0,2 proc.