Niespełna pięć miesięcy pozostało do rozpoczęcia mundialu w USA, Kanadzie i Meksyku. FIFA poinformowała, że otrzymała już zamówienia na ponad pół miliarda biletów.

Setki milionów kibiców chcą zdobyć bilety na mundial / ANDY RAIN / PAP/EPA

FIFA otrzymała już ponad 500 milionów zamówień na bilety na mundial 2026 w USA, Kanadzie i Meksyku.

Zgłoszenia napłynęły ze wszystkich 211 krajów członkowskich FIFA w ciągu 33 dni od rozpoczęcia sprzedaży.

Średnia liczba zamówień to ponad 15 milionów dziennie - to rekord w historii światowego sportu.

Pierwsi szczęśliwcy zostaną wyłonieni w drodze losowania, a o wynikach zostaną poinformowani mailowo po 5 lutego.

Jak przekazano w komunikacie, w ciągu 33 dni od uruchomienia procesu sprzedaży, co nastąpiło po opublikowaniu szczegółowego terminarza imprezy, do światowej centrali trafiły zgłoszenia ze wszystkich 211 krajów należących do FIFA. Ogólna liczba zamówień, przekraczająca 500 milionów, daje średnią ponad 15 mln dziennie.

"To rekord w historii światowego sportu" - zaznaczyła FIFA.

Największe zapotrzebowanie zgłaszają kibice z krajów-gospodarzy, a także z Niemiec, Anglii, Brazylii, Hiszpanii, Argentyny, Portugalii i Kolumbii.

Spotkanie dwóch ostatnich zespołów, które odbędzie się 27 czerwca w Miami, cieszy się największym zainteresowaniem fanów w pierwszej fazie mundialu. Kolejne pod tym względem są mecze Meksyku - na otwarcie z RPA i później z Koreą Południową.

Wiedząc, jak wiele ten turniej znaczy dla ludzi na całym świecie, żałujemy tylko, że nie możemy powitać na stadionach wszystkich chętnych kibiców - wspomniał cytowany w komunikacie szef FIFA Gianni Infantino, który dodał, że także z tego powodu organizatorzy przygotowują szereg atrakcji dla sympatyków futbolu zarówno na miejscu, jak i online.

Pierwsi szczęśliwcy, którzy zostaną wyłonieni drogą losowania, o efektach zostaną powiadomieni mailowo nie wcześniej niż 5 lutego.

Łącznie do sprzedaży trafi 6-7 milionów biletów, czyli ok. 15 procent wszystkich, jakie FIFA sprzedała w niemal stuletniej historii mistrzostw świata.

Mundial w USA, Kanadzie i Meksyku rozpocznie się 11 czerwca i potrwa do 19 lipca. Po raz pierwszy weźmie w nim udział 48 zespołów. Do wyłonienia triumfatora potrzebne będą 104 mecze.