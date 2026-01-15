Jest akt oskarżenia wobec Dawida T. 39-latek odpowie za zabójstwo młodej kobiety w okolicach Kłodzka. Prokuratura oskarżyła mężczyznę także o zabójstwo babci, którego miał dokonać w 2021 r.

Mężczyzna przyznał się tylko do zabójstwa młodej kobiety / Zdjęcie ilustracyjne / Shutterstock

39-letni Dawid T. odpowie za zabójstwo 26-letniej kobiety w lutym 2025 roku w okolicach Kłodzka.

Prokuratura Regionalna we Wrocławiu oskarżyła mężczyznę również o zabójstwo swojej babci w 2021 roku.

Akt oskarżenia trafił do Sądu Okręgowego w Świdnicy.

Sporządzony przez Prokuraturę Regionalną we Wrocławiu akt oskarżenia w sprawie podwójnej zbrodni trafił do Sądu Okręgowego w Świdnicy - przekazała rzeczniczka wrocławskiej prokuratury prok. Anna Zimoląg.

Zabójstwo 26-letniej Katarzyny B.

Do zabójstwa 26-letniej kobiety doszło w lutym 2025 r. Rodzina Katarzyny B. zgłosiła jej zaginięcie 17 lutego. Policja znalazła ciało ukryte w kompleksie leśnym w okolicach Kłodzka kilka dni później.

Prok. Zimoląg poinformowała, że T. został oskarżony o zabójstwo ze szczególnym okrucieństwem. Miał zadać ofierze kilkadziesiąt ciosów nożem.

Motywem zbrodni miały być pieniądze na zakup auta przekazane mężczyźnie przez 26-latkę. Kobieta domagała się ich zwrotu, ponieważ T. miał ją oszukać w sprawie kupna samochodu.

Zabójstwo babci

Wrocławska prokuratura oskarżyła również 39-latka o zabójstwo swojej babci, którego miał dokonać w 2021 r. Tu motywem miało być mieszkanie należące do starszej kobiety. Lokal miał się stać własnością wnuka w zamian za dożywotnie utrzymanie babci. Mężczyzna obawiał się, że umowa przeniesienia zostanie cofnięta przez starszą kobietę. Wcześniej pożyczył też od niej 4 tys. zł. Według prokuratury T. zepchnął seniorkę ze schodów i udusił.

Prokuratura oskarżyła Dawida T. także o znęcanie się nad swoim psem i zabicie zwierzęcia ze szczególnym okrucieństwem.

Zabójstwo starszej kobiety oraz zabicie psa to wątki, które pojawiły się podczas głównego śledztwa dotyczącego zabójstwa 26-latki.

Prok. Zimoląg przypominała, że Dawid T. wskazał ukrycie zwłok Katarzyny B. i przyznał się do zabójstwa. Nie przyznał się natomiast do popełniania pozostałych zarzucanych mu przestępstw. W początkowej fazie śledztwa Dawid T. złożył obszerne wyjaśnienia, które następnie kilkukrotnie zmieniał, przy czym obecnie skorzystał z prawa do odmowy złożenia wyjaśnień - przekazała prokurator.

Mężczyźnie grozi dożywocie.