"Sprawy, za które odpowiada Narodowy Bank Polski, są bezpieczne. Polacy nie mają się o co martwić. Trwa spór o miedzę. Tego typu spory sąsiedzkie zdarzają się w życiu" - tak ostatnie zamieszanie w Narodowym Banku Polskim komentował w Rozmowie o 7:00 w Radiu RMF24 prof. Przemysław Litwiniuk, członek Rady Polityki Pieniężnej. Podkreślił, że wewnętrzny spór w zarządzie NBP nie przełoży się na bezpieczeństwo oszczędności zwykłych obywateli i działalności systemu bankowego. "Nie ma takich zagrożeń. Jestem o tym przekonany" - uspokajał.