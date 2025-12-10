​Szef MSZ Węgier Peter Szijjarto powiedział po wtorkowej rozmowie w Moskwie z szefem rosyjskiej dyplomacji Siergiejem Ławrowem, że rząd w Budapeszcie pracuje już nad tym, by jak najlepiej przygotować się do "zakończenia ery sankcji" po zakończeniu wojny na Ukrainie - podała agencja MTI.

Peter Szijjarto, Siergiej Ławrow / IMAGO/Sergey Guneev/Imago Stock and People / East News

Peter Szijjarto zapowiedział w Moskwie, że rząd Węgier przygotowuje się do "zakończenia ery sankcji" po ewentualnym pokoju na Ukrainie i liczy na "nową globalną erę gospodarczą".

Szef MSZ Węgier wyraził pełne poparcie dla negocjacji USA-Rosja oraz ocenił, że sankcje wystarczająco zaszkodziły Europie.

Szijjarto powiedział, że współpraca Budapesztu z Moskwą w dziedzinie energetyki i gospodarki "zawsze opierała się na zdrowym rozsądku".

Ogłosił przyspieszenie prac nad rozbudową elektrowni jądrowej Paks II.

Szijjarto stwierdził, że nawet jeśli osiągnięcie pokoju jest trudne, powstający plan pokojowy daje na to poważną nadzieję.

Rząd już pracuje nad tym, aby Węgry były jak najlepiej przygotowane do nowej globalnej ery gospodarczej i handlowej po zakończeniu wojny - powiedział po rozmowach z szefem rosyjskiego MSZ.

Węgierski minister nazwał plan pokojowy "poważnym promykiem nadziei" i wyraził pełne poparcie dla rokowań USA-Rosja w tej sprawie.

Mamy nadzieję, że ten dialog doprowadzi do pokoju, a kiedy to nastąpi, era sankcji również się skończy - powiedział szef węgierskiej dyplomacji, podkreślając, że sankcje już wystarczająco zaszkodziły Europie.

Nowa era gospodarcza i handlowa przyniesie ogromne możliwości, a my zamierzamy zapewnić sobie jak najlepszą pozycję wyjściową - dodał Szijjarto.

W podróży towarzyszyło mu 34 przedstawicieli węgierskiego biznesu, w tym sektora naftowego.

Węgry "nie zejdą z tej drogi"

Szef dyplomacji Węgier oświadczył też, że współpraca Budapesztu z Moskwą w dziedzinie energetyki i gospodarki "zawsze opierała się na zdrowym rozsądku, przynosząc wyraźne korzyści węgierskim firmom i rodzinom".

Podkreślił, że Węgry "nie zejdą z tej drogi, niezależnie od presji, jaka będzie na nie wywierana".

Szijjarto ogłosił też w Moskwie, że rozbudowa elektrowni jądrowej Paks postępuje szybciej, niż planowano, co pozwoli rozpocząć prace techniczne poprzedzające pierwsze wylanie betonu pod jej rozbudowę już w przyszłym tygodniu.

Rosyjski państwowy koncern Rosatom, który prowadzi rozbudowę elektrowni Paks, wznosi dwa nowe bloki o mocy 1200 MW każdy. Przedsięwzięcie o nazwie Paks II jest jednym z kluczowych projektów energetycznych rządu Viktora Orbana.

Wartość inwestycji ma wynieść ok. 12 mld euro. Projekt ma być w całości sfinansowany przez państwo węgierskie, które środki na ten cel pożyczyło od Rosji.