Aż 43 licencje kontrolera ruchu lotniczego przyznała w tym roku Polska Agencja Żeglugi Powietrznej. Jej szefowa Magdalena Jaworska-Maćkowiak podkreśliła, że to rekordowa liczba.

Wieża kontroli lotów na lotnisku Chopina w Warszawie / Dawid Wolski / East News

To imponująca liczba. Pierwszy raz mamy ich tak dużo - stwierdziła szefowa PAŹP, mówiąc o nowych licencjach kontrolera ruchu lotniczego.

To nie tylko dopływ młodych ludzi, którzy wzmocnią nasze szeregi, ale także rosnące zainteresowanie zawodem kontrolera i pracą w Agencji - dodała Magdalena Jaworska-Maćkowiak. Jej zdaniem kluczowe jest, by nowi pracownicy zostali w PAŻP na całą swoją karierę.

Jaworska-Maćkowiak zwróciła uwagę, że ruch przelotowy i dolotowy w Polsce rośnie najszybciej w Europie. Jako przykład dynamicznie rozwijających się lotnisk wskazała Warszawę, Kraków, a także Gdańsk, Wrocław, Katowice i Rzeszów. Jak dodała, mimo tych wyzwań, latem odnotowano niski poziom opóźnień samolotów.

"Zapraszamy jak najwięcej kobiet"

Aby zostać kontrolerem ruchu lotniczego, trzeba mieć określone cechy i kompetencje. To m.in. umiejętność podejmowania szybkich decyzji, zdolność do pracy indywidualnej i zespołowej, wyobraźnia przestrzenna, bardzo dobra znajomość języka angielskiego i nienaganny stan zdrowia. Wykształcenie wyższe nie jest niezbędne, ale mile widziane.



W naszym zawodzie nadal dominują mężczyźni, choć nie ma ku temu żadnych merytorycznych powodów. Zapraszamy jak najwięcej kobiet, bo to zawód dla wszystkich - zaznaczył Grzegorz Knast - szef biura szkoleń w PAŻP.

Szkolenia trwają nawet 2,5 roku

Czas szkolenia kontrolerów ruchu lotniczego wynosi od 2 do 2,5 roku. Pierwsze pół roku to na nauka teoretycznych podstaw zawodu, m. in. zasad nawigacji i przepisów prawa lotniczego.

Przez kolejne pół, w ramach części symulatorowej, kandydaci uczą się zarządzać ruchem lotniczym w izolowanym środowisku. Potem rozpoczynają szkolenie praktyczne, polegające na nauce pod okiem doświadczonego instruktora już bezpośrednio na stanowisku pracy. Ten etap trwa około 12 miesięcy i kończy się egzaminem licencyjnym. Jego zaliczenie daje prawo do wykonywania zawodu kontrolera ruchu lotniczego.

Czym zajmują się kontrolerzy ruchu lotniczego?

Kontrola ruchu lotniczego dzieli się na trzy podstawowe obszary - służbę kontroli lotniska (TWR - Aerodrome control tower), służbę kontroli zbliżania (APP - Approach control service) oraz służbę kontroli obszaru (ACC - Area control centre). Zadaniem każdej z nich jest sprawowanie kontroli nad samolotem będącym na innym etapie podróży.

PAŻP zatrudnia ponad 600 kontrolerów ruchu lotniczego, którzy każdego dnia zapewniają obsługę blisko 3 tys. samolotów przemieszczających się nad Polską.