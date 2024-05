Bogdan Zalewski zaprosił do Rozmowy o 7:00 w Radiu RMF24 Władysława Teofila Bartoszewskiego, sekretarza stanu w Ministerstwie Spraw Zagranicznych, posła z list Trzeciej Drogi, polityka Polskiego Stronnictwa Ludowego. Jednym z głównych tematów rozmowy będzie ochrona naszej granicy z Białorusią i Rosją.

Władysław Teofil Bartoszewski / Michał Dukaczewski / Archiwum RMF FM

W środę premier Donald Tusk spotka się z pogranicznikami po groźnym incydencie. W okolicach Dubicz Cerkiewnych na Podlasiu migrant zaatakował tzw. dzidą naszego żołnierza. Jak chronić polskich mundurowych przed agresorami? Jaką strategię zastosować wobec brutalnych prowokatorów?

Z tematów zagranicznych będących domeną wiceszefa dyplomacji w rozmowie pojawi się m.in. bardzo napięta sytuacja w Gruzji w związku z masowymi demonstracjami przeciwko tzw. ustawie o zagranicznych agentach, zwanej rosyjską.

