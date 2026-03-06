40 tys. punktów zbiórki butelek funkcjonowało pod koniec ubiegłego roku w Polsce – poinformowała w Rozmowie o 7:00 w internetowym Radiu RMF24 wiceminister klimatu i środowiska Anita Sowińska. Polityk Nowej Lewicy dodała, że do tej pory do systemu trafiło ok. 530 mln butelek, w tym roku było ich znacznie więcej, niż w 2025 r. Podsumowanie kosztów systemu będzie robione po roku jego funkcjonowania. Wiceminister tłumaczyła, dlaczego system kaucyjny ma plusy i minusy, jeśli chodzi o koszt wywozu odpadów.

Anita Sowińska / Foto: Jakub Rutka RMF FM / RMF FM

Anita Sowińska wskazywała, że należy uzbroić się w cierpliwość, jeśli chodzi o zdarzające się dysfunkcje butelkomatów. Wiceminister powiedziała prowadzącemu Rozmowę o 7:00 w Radiu RMF24, że przed wprowadzeniem systemu kaucyjnego z żółtych worków selekcjonowaliśmy ok. 40 proc. butelek PET. W systemie kaucyjnym mamy potencjał na 90 proc. - przekonywała polityk.

Anita Sowińska przyznała, że ów system kosztuje, ale ten, który zanieczyszcza, musi ponosić koszt za unieszkodliwienie odpadu.

Wkrótce w tym miejscu pojawi się pełne omówienie rozmowy...

Słuchaj Radia RMF24>>>